MEB Mülakat sonuçları açıklandı mı? 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mülakat Süreci ve Sonuçların Açıklanma Tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 tarihinde başladı. Mülakatların bir hafta süreceği öngörülüyor ve sonuçların iki hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.