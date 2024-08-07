07 Ağustos 2024, Çarşamba
MEB Mülakat sonuçları açıklandı mı? 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakatları tamamlandı. Öğretmen adayları, sözlü sınavlarda ter dökerken, 60 puan barajını aşarak bir sonraki aşamaya geçme umuduyla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Atama sürecinin ilerleyebilmesi için MEB'in yapacağı duyurulara odaklanan adaylar, mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir tarih bekliyor.
Giriş Tarihi: 07.08.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:37