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Haberler Galeri MEB Mülakat sonuçları açıklandı mı? 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB Mülakat sonuçları açıklandı mı? 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakatları tamamlandı. Öğretmen adayları, sözlü sınavlarda ter dökerken, 60 puan barajını aşarak bir sonraki aşamaya geçme umuduyla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Atama sürecinin ilerleyebilmesi için MEB'in yapacağı duyurulara odaklanan adaylar, mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir tarih bekliyor.

Giriş Tarihi: 07.08.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:37
MEB Mülakat sonuç açıklandı mı? 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği haber nihayet geldi! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için düzenlenen sözlü sınavların sonuçlarını açıklamaya çok yakın. Öğretmen adayları, bu önemli adımın ardından sonuçların ne zaman ilan edileceğini büyük bir heyecanla bekliyor.

MEB Mülakat sonuç açıklandı mı? 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mülakat Süreci ve Sonuçların Açıklanma Tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 tarihinde başladı. Mülakatların bir hafta süreceği öngörülüyor ve sonuçların iki hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

MEB Mülakat sonuç açıklandı mı? 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından resmi kanallardan duyurulacak bilgileri takip ederek gelişmeleri öğrenebilecekler.

MEB Mülakat sonuç açıklandı mı? 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçları Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Sözlü sınav sonuçları, tüm adayların mülakat süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar, e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlara erişim sağlayabilecekler. Bu sistem aracılığıyla her aday, sonuçlarını güvenli bir şekilde öğrenme imkanına sahip olacak.

MEB Mülakat sonuç açıklandı mı? 2024 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tercih Başvuruları ve Atama Süreci

Tercih başvuruları ve atama ile göreve başlama tarihlerine ilişkin detaylar, mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak duyurularla belli olacak. Adaylar, sonuçlar açıklandıktan sonra tercih başvurularını yapabilecek ve atama süreci hakkında bilgilere ulaşabilecekler.