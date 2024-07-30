Öğretmen il içi 2. tayin sonuç sorgulama | İl içi öğretmen atamaları İSİM LİSTESİ PDF İNDİR! 2024 il içi 2. tayinleri ne zaman belli olacak?

Öğretmenlerin il içi ikinci tayin sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından merakla bekleniyor. Temmuz başında başlayan ve 26 Temmuz'da sona eren başvuruların ardından, 2024 yılı il içi tayin sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Öğretmenler, sonuçların ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın il içi tayin sonuçlarını sorgulamak için kullanılabilecek ekran ise MEBBİS üzerinden erişilebilir.