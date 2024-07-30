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Öğretmen il içi 2. tayin sonuç sorgulama | İl içi öğretmen atamaları İSİM LİSTESİ PDF İNDİR! 2024 il içi 2. tayinleri ne zaman belli olacak?

Öğretmenlerin il içi ikinci tayin sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından merakla bekleniyor. Temmuz başında başlayan ve 26 Temmuz'da sona eren başvuruların ardından, 2024 yılı il içi tayin sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Öğretmenler, sonuçların ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın il içi tayin sonuçlarını sorgulamak için kullanılabilecek ekran ise MEBBİS üzerinden erişilebilir.

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 08:43 Güncelleme: 30.07.2024 09:10
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Öğretmen il içi 2. tayin sonuç sorgulama | İl içi öğretmen atamaları İSİM LİSTESİ PDF İNDİR! 2024 il içi 2. tayinleri ne zaman belli olacak?

Öğretmenlerin il içi ikinci tayin sonuçları merakla bekleniyor. Başvuru süreci 26 Temmuz'da sona erdi ve öğretmenler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak? İşte bu soruların yanıtları ve öğretmen il içi 2. tayin sonuçlarına dair detaylar...

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Öğretmen il içi 2. tayin sonuç sorgulama | İl içi öğretmen atamaları İSİM LİSTESİ PDF İNDİR! 2024 il içi 2. tayinleri ne zaman belli olacak?

İl İçi Atama Heyecanı Sona Eriyor!

Binlerce öğretmenin merakla beklediği il içi atama sonuçları bugün açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il içi isteğe bağlı atama sonuçlarını ilan etmeye hazırlanıyor.

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Öğretmen il içi 2. tayin sonuç sorgulama | İl içi öğretmen atamaları İSİM LİSTESİ PDF İNDİR! 2024 il içi 2. tayinleri ne zaman belli olacak?

Atama Kararnameleri 30-31 Temmuz'da

İl içi isteğe bağlı atama işlemleri 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Atama kararnameleri ise 30-31 Temmuz tarihlerinde oluşturulacak. Görevden ayrılma işlemleri ise 1 Ağustos'ta başlayacak.

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Öğretmen il içi 2. tayin sonuç sorgulama | İl içi öğretmen atamaları İSİM LİSTESİ PDF İNDİR! 2024 il içi 2. tayinleri ne zaman belli olacak?

Sonuçlar MEBBİS ve e-Devlet'ten Duyurulacak

İl içi atama başvurusunda bulunan öğretmenler, sonuçlara 30 Temmuz Salı gününden itibaren MEBBİS ve e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

MEB tarafından sonuçların açıklandığına dair duyurunun gelmesinin ardından aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEBBİS ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!