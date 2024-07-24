KPSS-2024/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS tercihlerinde merkezi atama tarihi belli oldu mu?
KPSS-2024/1 tercih sonuçları merakla bekleniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak yerleştirmeler, ÖSYM tarafından 'Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik' çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Peki KPSS-2024/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS tercihlerinde merkezi atama tarihi belli oldu mu?
ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024
08:15
Güncelleme: 24.07.2024
08:15
ÖSYM, 2024/1 KPSS tercih sonuçlarını açıklamak için geri sayımı başlattı. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar sonuçların ne zaman duyurulacağını merakla bekliyor. Tercih işlemlerini, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştiren adaylar için sonuçların açıklanacağı tarih hakkında merak edilen detaylar haberimizde.
Adaylar Tercihlerini İnternet Üzerinden Yapacak
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 merkezi yerleştirme tercihleri 11 Temmuz 2024 tarihinde başladı. Tercih işlemleri, 18 Temmuz 2024 günü saat 23.59'da sona erdi.
KPSS 2024/1 Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Adayların merakla beklediği KPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanacağı tarih resmi olarak bildirilmezken en geç Eylül ayı itibarıyla belli olması bekleniyor.
Sonuçlar Nasıl Öğrenebilir?
Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek.
Yerleşen Adaylar Nereye Başvuracak?
Bir kadro veya pozisyona yerleşen adayların, atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum veya kuruluşlarına başvurmaları gerekiyor. Atama için gerekli evraklar ve teslim tarihleri hakkında bilgiye ilgili kurum veya kuruluşlardan ulaşılabilecek.