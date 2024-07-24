KPSS-2024/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS tercihlerinde merkezi atama tarihi belli oldu mu?

KPSS-2024/1 tercih sonuçları merakla bekleniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak yerleştirmeler, ÖSYM tarafından 'Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik' çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Peki KPSS-2024/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS tercihlerinde merkezi atama tarihi belli oldu mu?

ahaber.com.tr Giriş: 24.07.2024 08:15 Güncelleme: 24.07.2024 08:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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