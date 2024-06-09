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İŞKUR’dan ilkokul mezunlarına yeni fırsat! KPSS şartı olmaksızın 7.053 kişi belirlenen kurumlara yerleşiyor

En az ilkokul mezunu adaylar için müjde! İŞKUR, Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde istihdam sağlamak üzere 7.053 temizlik görevlisi alımı için yeni ilanlar açtı. İlanlar büyük ilgi görüyor ve başvurular başladı. İşte İŞKUR açık iş ilanları ve alım yapılacak kadrolar…

Giriş Tarihi: 09.06.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 08:42
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İŞKUR’dan ilkokul mezunlarına yeni fırsat! KPSS şartı olmaksızın 7.053 kişi belirlenen kurumlara yerleşiyor

Heyecan Verici Duyuru! İŞKUR, Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde görev alacak 7.053 temizlik görevlisi için alım ilanlarını yayınladı. En az ilkokul mezunu adayların başvurabileceği bu ilanlar, temizlik sektörüne adım atmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

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İŞKUR’dan ilkokul mezunlarına yeni fırsat! KPSS şartı olmaksızın 7.053 kişi belirlenen kurumlara yerleşiyor

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- En az ilkokul mezunu olmak

- Sağlık problemi bulunmamak

- Takım çalışmasına yatkın olmak

- Kişisel temizliğine önem vermek

- Tam veya yarı zamanlı çalışmaya uygun olmak

- 18-40 yaş aralığında olmak

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İŞKUR’dan ilkokul mezunlarına yeni fırsat! KPSS şartı olmaksızın 7.053 kişi belirlenen kurumlara yerleşiyor

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

1) Adaylar, İŞKUR'un e-Devlet sayfası üzerinden başvuruda bulunabilirler.

2) esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 adresine gidin.

3) "Meslek" kutusuna "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara butonuna tıklayın.

4) Tüm illerdeki açık ilanlar listelenecektir.

5) Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI

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  • 33
İŞKUR’dan ilkokul mezunlarına yeni fırsat! KPSS şartı olmaksızın 7.053 kişi belirlenen kurumlara yerleşiyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İş İlanları ve Detaylar...

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  • 33
İŞKUR’dan ilkokul mezunlarına yeni fırsat! KPSS şartı olmaksızın 7.053 kişi belirlenen kurumlara yerleşiyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İş İlanları ve Detaylar...