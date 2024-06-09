İŞKUR’dan ilkokul mezunlarına yeni fırsat! KPSS şartı olmaksızın 7.053 kişi belirlenen kurumlara yerleşiyor

En az ilkokul mezunu adaylar için müjde! İŞKUR, Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde istihdam sağlamak üzere 7.053 temizlik görevlisi alımı için yeni ilanlar açtı. İlanlar büyük ilgi görüyor ve başvurular başladı. İşte İŞKUR açık iş ilanları ve alım yapılacak kadrolar…