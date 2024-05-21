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1995 1998 2003 2008 SGK girişine tam 12'den emeklilik hesabı! Güncel yaş, prim, gün tablosu...

Esnek emeklilik, iş hayatından erken ayrılmayı ve daha tatmin edici bir yaşam tarzını tercih edenler için son derece çekici bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sağladığı esnek emeklilik koşulları, bu hayali gerçekleştirmek isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor. Bu koşullar, emeklilik yaşını beklemek istemeyen veya iş hayatından erken ayrılmayı planlayan bireylere daha fazla esneklik ve özgürlük sağlıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 09:17
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1995 1998 2003 2008 SGK girişine tam 12’den emeklilik hesabı! Güncel yaş, prim, gün tablosu...

Esnek emeklilik, bireylerin belirli prim ödeme gün sayısı ve yaş şartlarını yerine getirerek, normal emeklilik yaşını beklemeden emeklilik hakkı elde edebilmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim gün sayısı ve yaş gibi değişkenlere göre farklılık göstermektedir.


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların bu süreci daha kolay yönetebilmeleri için çeşitli esneklikler sunmaktadır.

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1995 1998 2003 2008 SGK girişine tam 12’den emeklilik hesabı! Güncel yaş, prim, gün tablosu...

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

Erkek için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

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1995 1998 2003 2008 SGK girişine tam 12’den emeklilik hesabı! Güncel yaş, prim, gün tablosu...

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

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1995 1998 2003 2008 SGK girişine tam 12’den emeklilik hesabı! Güncel yaş, prim, gün tablosu...

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş

24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş

24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş

09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş

08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

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1995 1998 2003 2008 SGK girişine tam 12’den emeklilik hesabı! Güncel yaş, prim, gün tablosu...

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

Kadın için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 58 yaş

24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş

24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş

24.05.1997 ~ 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş

24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş