1995 1998 2003 2008 SGK girişine tam 12’den emeklilik hesabı! Güncel yaş, prim, gün tablosu...

Esnek emeklilik, bireylerin belirli prim ödeme gün sayısı ve yaş şartlarını yerine getirerek, normal emeklilik yaşını beklemeden emeklilik hakkı elde edebilmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim gün sayısı ve yaş gibi değişkenlere göre farklılık göstermektedir.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların bu süreci daha kolay yönetebilmeleri için çeşitli esneklikler sunmaktadır.