2000 tarihi sonrası SGK başlangıcı olanlar için erken emeklilik sürprizi geldi! İşe giriş tarihi 1995-2015 arası olanlar kapsama girdi
Çalışma hayatı bazen beklenmedik sağlık sorunları nedeniyle sekteye uğrayabiliyor. Bu durumlar, bireylerin yaşamlarını kökten değiştirirken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan destekler önem kazanıyor. Özellikle sağlık sorunları nedeniyle normal çalışma kapasitesini devam ettiremeyen kişiler için erken emeklilik imkanı bu desteklerin önemli bir parçasını oluşturuyor.
Giriş Tarihi: 20.05.2024 12:18Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 12:28