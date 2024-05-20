2000 tarihi sonrası SGK başlangıcı olanlar için erken emeklilik sürprizi geldi! İşe giriş tarihi 1995-2015 arası olanlar kapsama girdi

Malulen emeklilik, çalışma gücünün en az %60'ını kaybeden kişilere yönelik, yaşamlarını sürdürebilmeleri için sunulan bir sosyal güvenlik hakkıdır.

Bu sistem, ciddi sağlık problemleri nedeniyle normal çalışma kapasitesini devam ettiremeyecek kişilere tanınan bir hak olarak yaşam kalitelerini korumaları adına büyük önem taşır.