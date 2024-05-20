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2000 tarihi sonrası SGK başlangıcı olanlar için erken emeklilik sürprizi geldi! İşe giriş tarihi 1995-2015 arası olanlar kapsama girdi

Çalışma hayatı bazen beklenmedik sağlık sorunları nedeniyle sekteye uğrayabiliyor. Bu durumlar, bireylerin yaşamlarını kökten değiştirirken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan destekler önem kazanıyor. Özellikle sağlık sorunları nedeniyle normal çalışma kapasitesini devam ettiremeyen kişiler için erken emeklilik imkanı bu desteklerin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 12:28
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2000 tarihi sonrası SGK başlangıcı olanlar için erken emeklilik sürprizi geldi! İşe giriş tarihi 1995-2015 arası olanlar kapsama girdi

Malulen emeklilik, çalışma gücünün en az %60'ını kaybeden kişilere yönelik, yaşamlarını sürdürebilmeleri için sunulan bir sosyal güvenlik hakkıdır.

Bu sistem, ciddi sağlık problemleri nedeniyle normal çalışma kapasitesini devam ettiremeyecek kişilere tanınan bir hak olarak yaşam kalitelerini korumaları adına büyük önem taşır.

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2000 tarihi sonrası SGK başlangıcı olanlar için erken emeklilik sürprizi geldi! İşe giriş tarihi 1995-2015 arası olanlar kapsama girdi

SGK Tarafından Belirlenen Hastalık Listesi

Kanser: Erken teşhis ve tedavi süreçlerine rağmen çalışma kapasitesini önemli ölçüde etkileyebilen kanser türleri.
Epilepsi: Şiddetli nöbetlerle seyreden ve iş gücü kaybına neden olabilen epilepsi türleri.

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2000 tarihi sonrası SGK başlangıcı olanlar için erken emeklilik sürprizi geldi! İşe giriş tarihi 1995-2015 arası olanlar kapsama girdi

Parkinson Hastalığı: İleri evrede motor fonksiyon kaybına neden olan Parkinson hastalığı.
Beyin Tümörleri: Ameliyat sonrası dahi iş gücü kaybına yol açabilen beyin tümörleri.

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2000 tarihi sonrası SGK başlangıcı olanlar için erken emeklilik sürprizi geldi! İşe giriş tarihi 1995-2015 arası olanlar kapsama girdi

Behçet Hastalığı: Kronik ve sistemik bir hastalık olan Behçet hastalığı.
Organ Nakli: Böbrek, karaciğer gibi hayati organ nakli geçiren bireyler.

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2000 tarihi sonrası SGK başlangıcı olanlar için erken emeklilik sürprizi geldi! İşe giriş tarihi 1995-2015 arası olanlar kapsama girdi

AIDS: İleri evrede AIDS hastalığı.
Tüberküloz: Dirençli tüberküloz türleri.