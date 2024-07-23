Öğretmen 2. il içi atama başvuru ekranı | 2024 MEB Öğretmenlerin 2. isteğe bağlı şehir içi tayin başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere yönelik önemli bir değişikliğe imza attı. Öğretmenlere, yaz döneminde ikinci kez il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı verildi. Bu yeni düzenleme, öğretmenlerin tayin taleplerini yeniden değerlendirmeleri için bir fırsat sunuyor.