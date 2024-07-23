Öğretmen 2. il içi atama başvuru ekranı | 2024 MEB Öğretmenlerin 2. isteğe bağlı şehir içi tayin başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?
Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere ikinci kez il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanıdı. Bu yeni düzenlemeyle öğretmenler, yaz döneminde ikinci kez yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler. Peki, öğretmenlerin ikinci isteğe bağlı il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere yönelik önemli bir değişikliğe imza attı. Öğretmenlere, yaz döneminde ikinci kez il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı verildi. Bu yeni düzenleme, öğretmenlerin tayin taleplerini yeniden değerlendirmeleri için bir fırsat sunuyor.
İller Arası Yer Değiştirmeler Belli Oldu! Gözler Şimdi İl İçi Atamalarda
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin heyecanla beklediği iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. 11-16 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapan öğretmenler, sonuçlara "https://personel.meb.gov.tr/" adresinden ulaşabilirler.
İl İçi Atama Takvimi Belli Oldu!
İller arası atamaların açıklanmasının ardından, gözler şimdi il içi atamalara çevrildi. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
İşte il içi atama takviminin detayları:
Başvuru Tarihleri: 23-26 Temmuz 2024
Sonuçların Açıklanması: 30 Temmuz 2024
Atama Kararnamelerinin Oluşturulması: 30-31 Temmuz 2024
Görevden Ayrılma: 1 Ağustos 2024
İller arası atamalarda olduğu gibi, il içi atamalarda da belirlenen takvime uyulması büyük önem taşıyor. Öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru tarihlerini ve diğer detayları dikkatlice takip etmeleri gerekiyor.
MEBBİS EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!