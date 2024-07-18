MEBBİS 2. il dışı tayin sonucu, nereden, nasıl bakılır? Öğretmen il dışı atama sonuçları MEB sorgulama ekranı 2024
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılına ait öğretmenlerin ikinci dönem iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını duyurdu. Bu yıl, öğretmenlerimizin yer değişikliği başvuruları 11 Temmuz'da başlamış ve 16 Temmuz'a kadar devam etmişti. Atama işlemleri ise bugün, 18 Temmuz 2024 tarihinde tamamlandı. Peki MEBBİS 2. il dışı tayin sonuçlarına nereden bakılır? İşte MEB öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı 2024