MEBBİS 2. il dışı tayin sonucu, nereden, nasıl bakılır? Öğretmen il dışı atama sonuçları MEB sorgulama ekranı 2024

Sonuçlar, öğretmenlerin MEBBİS veya e-Devlet hesapları üzerinden erişilebilen bir platformda yayınlandı. MEB'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, öğretmenlerimiz sonuçlara bu platformlar aracılığıyla ulaşabilecekleri belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il dışı atama ve tayin sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Bu açıklama ile birlikte, öğretmenlerin yer değiştirme durumları kesinlik kazanacak. Sonuçlar, MEBBİS kullanıcı adı veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Öğretmenler, MEB'in yaptığı açıklama doğrultusunda il dışı tayin sonuçlarını kolayca sorgulayabilecekler. Peki öğretmenlerin 2. il dışı tayin sonuçları nereden öğrenilir?