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MEBBİS 2. il dışı tayin sonucu, nereden, nasıl bakılır? Öğretmen il dışı atama sonuçları MEB sorgulama ekranı 2024

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılına ait öğretmenlerin ikinci dönem iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını duyurdu. Bu yıl, öğretmenlerimizin yer değişikliği başvuruları 11 Temmuz'da başlamış ve 16 Temmuz'a kadar devam etmişti. Atama işlemleri ise bugün, 18 Temmuz 2024 tarihinde tamamlandı. Peki MEBBİS 2. il dışı tayin sonuçlarına nereden bakılır? İşte MEB öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı 2024

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 13:26 Güncelleme: 18.07.2024 13:27
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MEBBİS 2. il dışı tayin sonucu, nereden, nasıl bakılır? Öğretmen il dışı atama sonuçları MEB sorgulama ekranı 2024

Sonuçlar, öğretmenlerin MEBBİS veya e-Devlet hesapları üzerinden erişilebilen bir platformda yayınlandı. MEB'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, öğretmenlerimiz sonuçlara bu platformlar aracılığıyla ulaşabilecekleri belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il dışı atama ve tayin sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Bu açıklama ile birlikte, öğretmenlerin yer değiştirme durumları kesinlik kazanacak. Sonuçlar, MEBBİS kullanıcı adı veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Öğretmenler, MEB'in yaptığı açıklama doğrultusunda il dışı tayin sonuçlarını kolayca sorgulayabilecekler. Peki öğretmenlerin 2. il dışı tayin sonuçları nereden öğrenilir?

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MEBBİS 2. il dışı tayin sonucu, nereden, nasıl bakılır? Öğretmen il dışı atama sonuçları MEB sorgulama ekranı 2024

Öğretmenler İl Dışı Atama Sonuçları İçin Heyecanlı Bekleyiş Sona Eriyor!

Binlerce öğretmenin merakla beklediği 2024 yılı il dışı atama sonuçları, 18 Temmuz Çarşamba günü açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sonuçların resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceğini duyurdu.

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MEBBİS 2. il dışı tayin sonucu, nereden, nasıl bakılır? Öğretmen il dışı atama sonuçları MEB sorgulama ekranı 2024

Sonuçlara MEBBİS ve e-Devlet'ten Ulaşabilirsiniz

İl dışı atamalarda heyecanlı bekleyişini sürdüren öğretmenler, sonuçlara 18 Temmuz Çarşamba gününden itibaren MEBBİS ve e-Devlet üzerinden erişebilecekler.

MEBBİS ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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MEBBİS 2. il dışı tayin sonucu, nereden, nasıl bakılır? Öğretmen il dışı atama sonuçları MEB sorgulama ekranı 2024

"12 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" İçin Önemli Detay

"12 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" kategorisinde başvuru yapan öğretmenlerin atamaları, diğer başvurular sonuçlandırıldıktan sonra kalan kontenjanlara göre yapılacak.