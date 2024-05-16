16 Mayıs 2024, Perşembe
81 il için duyuruldu! Onlarca kurum aynı anda İŞKUR’a ilan verdi! KPSS şartsız lise mezunu 3.176 personel alınacak
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektör ve kamu kurumlarına silahlı ve silahsız olmak üzere 3.176 güvenlik görevlisi alımı yapıyor. En az lise mezunu olan adaylar, Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilmek üzere başvurabiliyor. İşte İŞKUR güncel güvenlik alım ilanlar…
Giriş Tarihi: 16.05.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 08:56
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