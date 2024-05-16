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Haberler Galeri 81 il için duyuruldu! Onlarca kurum aynı anda İŞKUR’a ilan verdi! KPSS şartsız lise mezunu 3.176 personel alınacak

81 il için duyuruldu! Onlarca kurum aynı anda İŞKUR’a ilan verdi! KPSS şartsız lise mezunu 3.176 personel alınacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektör ve kamu kurumlarına silahlı ve silahsız olmak üzere 3.176 güvenlik görevlisi alımı yapıyor. En az lise mezunu olan adaylar, Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilmek üzere başvurabiliyor. İşte İŞKUR güncel güvenlik alım ilanlar…

Giriş Tarihi: 16.05.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 08:56
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81 il için duyuruldu! Onlarca kurum aynı anda İŞKUR’a ilan verdi! KPSS şartsız lise mezunu 3.176 personel alınacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla özel sektöre ve kamuya silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilmek üzere ilan veren kurumlar, en az lise mezunu adaylar arasından 3.176 personel istihdam ediyor. Alımlara ilişkin tüm detaylar, ilan ve başvuru şartlarıyla birlikte adaylara açıklanıyor. İşte İŞKUR güvenlik alım ilanları ve başvuru ekranı...

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81 il için duyuruldu! Onlarca kurum aynı anda İŞKUR’a ilan verdi! KPSS şartsız lise mezunu 3.176 personel alınacak

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Güvenlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Güvenlik Görevlisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor. Akabinde açılan sayfada Güvenlik Görevlisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir.

BAŞVURU EKRANI

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81 il için duyuruldu! Onlarca kurum aynı anda İŞKUR’a ilan verdi! KPSS şartsız lise mezunu 3.176 personel alınacak

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR Güvenlik Görevlisi genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği gibidir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)

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81 il için duyuruldu! Onlarca kurum aynı anda İŞKUR’a ilan verdi! KPSS şartsız lise mezunu 3.176 personel alınacak

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

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81 il için duyuruldu! Onlarca kurum aynı anda İŞKUR’a ilan verdi! KPSS şartsız lise mezunu 3.176 personel alınacak

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.