MSB KPSS şartı aramaksızın 25 bin Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları…

Kimler Başvurabilir?

👉Türk vatandaşı ve erkek olmak,

👉01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olmak (27 yaşını doldurmamış olmak),

👉Askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak,

👉Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu, uzman çavuş adayları için en az lise mezunu olmak,