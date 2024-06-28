28 Haziran 2024, Cuma
MSB KPSS şartı aramaksızın 25 bin Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları…
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 25 bin uzman erbaş alımı için başvuruları almaya başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından adayları yazılı sınav ve mülakat aşamaları bekliyor. MSB, farklı sınıflarda görevlendirilmek üzere uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. Peki, 2024 MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu ve detayları neler? İşte merak edilenler...
Giriş: 28.06.2024 14:32
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