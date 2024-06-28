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MSB KPSS şartı aramaksızın 25 bin Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 25 bin uzman erbaş alımı için başvuruları almaya başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından adayları yazılı sınav ve mülakat aşamaları bekliyor. MSB, farklı sınıflarda görevlendirilmek üzere uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. Peki, 2024 MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu ve detayları neler? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 14:32
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MSB KPSS şartı aramaksızın 25 bin Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevlendirilmek üzere 25 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olma, uzman çavuş adayları için ise en az lise ve dengi okul mezunu olma şartını içeriyor. MSB personel alımı ilanları yoğun ilgiyle takip edilirken, adaylar başvuru şartları ve detayları hakkında bilgi edinmeye devam ediyor.

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MSB KPSS şartı aramaksızın 25 bin Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları…

Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katılmak isteyenler için önemli bir fırsat! Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 25 bin uzman erbaş alımı için başvuruları almaya başladı. Ancak acele etmek şart, çünkü başvurular 30 Haziran'da sona eriyor.

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MSB KPSS şartı aramaksızın 25 bin Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları…

Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla online olarak yapılıyor.

KKK 2024 YILI 25 BİN UZMAN ERBAŞ TAMİNİ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!

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MSB KPSS şartı aramaksızın 25 bin Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları…

Kimler Başvurabilir?

👉Türk vatandaşı ve erkek olmak,

👉01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olmak (27 yaşını doldurmamış olmak),

👉Askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak,

👉Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu, uzman çavuş adayları için en az lise mezunu olmak,

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MSB KPSS şartı aramaksızın 25 bin Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları…

👉Askerliğini yapmış adaylar için, terhis tarihinden itibaren 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

👉Askerlik hizmetini yaparken başvuranlar için, birliğinden "Uzman Erbaş Olur" kararlı Nitelik Belgesi almak,

👉Diğer başvuru koşulları için https://personeltemin.msb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.