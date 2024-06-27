27 Haziran 2024, Perşembe
İŞKUR Belediye iş ilanları 2024 | 5 ilde peş peşe yayınlandı: İşte başvuru şartları
Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan duyuruyla Türkiye genelinde çeşitli belediyeler tarafından Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı yapılacağı bildirildi. İlanlarda adayların karşılamaları gereken özel şartlar ve başvuru sürecine ilişkin detaylar yer alıyor. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu duyuru, iş başvurusunda bulunmayı planlayanların dikkatini çekiyor.
Giriş: 27.06.2024 08:49
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