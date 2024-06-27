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İŞKUR Belediye iş ilanları 2024 | 5 ilde peş peşe yayınlandı: İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan duyuruyla Türkiye genelinde çeşitli belediyeler tarafından Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı yapılacağı bildirildi. İlanlarda adayların karşılamaları gereken özel şartlar ve başvuru sürecine ilişkin detaylar yer alıyor. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu duyuru, iş başvurusunda bulunmayı planlayanların dikkatini çekiyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 08:49
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İŞKUR Belediye iş ilanları 2024 | 5 ilde peş peşe yayınlandı: İşte başvuru şartları

Türkiye'de istihdamı desteklemek ve işsizlik sorununu hafifletmek amacıyla faaliyet gösteren İŞKUR, kamu personel alım ilanlarını resmi olarak duyurdu. Yayınlanan ilanlar arasında belediyeler ve kaymakamlıklar bünyesinde yapılacak olan alımlar öne çıkıyor ve bu pozisyonlar için yoğun bir başvuru süreci başladı. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu duyuru, istihdam olanaklarına erişim sağlamak isteyenler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

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İŞKUR Belediye iş ilanları 2024 | 5 ilde peş peşe yayınlandı: İşte başvuru şartları

Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvurular, İŞKUR'un e-şube sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yaparak, açık pozisyonlar ve gerekli başvuru şartları hakkında detaylı bilgi edinebilirler. İŞKUR, yeni alım ilanlarını da sürekli olarak web sitesi üzerinden duyurmaktadır.

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İŞKUR Belediye iş ilanları 2024 | 5 ilde peş peşe yayınlandı: İşte başvuru şartları

Belediyelerde Son Başvuru Fırsatı!

Çeşitli belediyeler bünyesindeki farklı pozisyonlar için personel alımı ilanları yayımlandı. İlanlara göre başvurular 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte belediyelere göre açık pozisyonlar:

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İŞKUR Belediye iş ilanları 2024 | 5 ilde peş peşe yayınlandı: İşte başvuru şartları

Edirne / Enez Belediyesi:

Temizlik İşçisi (Elle - Cadde, Sokak, Park vb.) - 10 kişilik kontenjan (Geçici)

Çanakkale / Ezine Belediyesi:

Temizlik Görevlisi - 1 kişilik kontenjan (Geçici)
Temizlik Görevlisi - 7 kişilik kontenjan (Geçici)

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İŞKUR Belediye iş ilanları 2024 | 5 ilde peş peşe yayınlandı: İşte başvuru şartları

Hatay / Yayladağı Belediyesi:

Muhasebe Yardımcı Elemanı - 1 kişilik kontenjan (Daimi)

Çanakkale / Ayvacık Belediyesi:

Beden İşçisi (Genel) - 9 kişilik kontenjan (Geçici)

Niğde / Altunhisar Belediyesi:Çöpçü - 2 kişilik kontenjan (Geçici)