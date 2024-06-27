İŞKUR Belediye iş ilanları 2024 | 5 ilde peş peşe yayınlandı: İşte başvuru şartları

Türkiye'de istihdamı desteklemek ve işsizlik sorununu hafifletmek amacıyla faaliyet gösteren İŞKUR, kamu personel alım ilanlarını resmi olarak duyurdu. Yayınlanan ilanlar arasında belediyeler ve kaymakamlıklar bünyesinde yapılacak olan alımlar öne çıkıyor ve bu pozisyonlar için yoğun bir başvuru süreci başladı. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu duyuru, istihdam olanaklarına erişim sağlamak isteyenler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.