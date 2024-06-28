KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı? 2024 KPSS Lisans sınav giriş belgesi erişime ne zaman açıklacak?

KPSS Lisans sınavıyla ilgili heyecan dorukta! Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, sınav tarihine yaklaşırken sınav yerleri hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalarına başladı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS Lisans sınav giriş belgesi, adayların merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Sınavın yapılacağı yerlerin belli olup olmadığı ve giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı ise adaylar tarafından yakından takip ediliyor.