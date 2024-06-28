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KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı? 2024 KPSS Lisans sınav giriş belgesi erişime ne zaman açıklacak?

KPSS Lisans sınavıyla ilgili heyecan dorukta! Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, sınav tarihine yaklaşırken sınav yerleri hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalarına başladı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS Lisans sınav giriş belgesi, adayların merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Sınavın yapılacağı yerlerin belli olup olmadığı ve giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı ise adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 17:45
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KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı? 2024 KPSS Lisans sınav giriş belgesi erişime ne zaman açıklacak?

Bu yılın ilk KPSS oturumu, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları ile 14 Temmuz 2024'te yapılacak. Adaylar, KPSS Lisans sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını ve sınav yerlerini nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. KPSS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı mı? Sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte konuya ilişkin son durum...

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KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı? 2024 KPSS Lisans sınav giriş belgesi erişime ne zaman açıklacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumlarına girecek adaylar için beklenen tarih yaklaştı. Sınav tarihleri belli olurken, adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

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KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı? 2024 KPSS Lisans sınav giriş belgesi erişime ne zaman açıklacak?

ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da KPSS Lisans sınav giriş belgelerinin, sınav tarihlerine yakın bir zamanda adayların erişimine açılması bekleniyor.

Adaylar, giriş belgelerini yayınlandığında ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak indirebilecekler.

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KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı? 2024 KPSS Lisans sınav giriş belgesi erişime ne zaman açıklacak?

İşte KPSS Lisans Sınav Takvimi:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri): 14 Temmuz 2024, saat 10:15
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. Gün: 20 Temmuz 2024, saat 10:15
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. Gün: 21 Temmuz 2024, saat 10:15
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024, saat 10:15

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KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı? 2024 KPSS Lisans sınav giriş belgesi erişime ne zaman açıklacak?

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 4 Ekim 2024, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçlarının ise 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanması öngörülüyor.