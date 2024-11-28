MSB 1000 personel alımı KONTENJAN DAĞILIMI | Milli Savunma Bakanlığı memur alımı yapılacak branşlar ve kontenjanlar neler?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir duyuru geldi. Bakanlık Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi için 1000 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Son dakika gelişmesi olarak duyurulan bu alım, farklı branşlarda istihdam sağlayacak. Peki 2024 Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel alımında hangi branşlar yer alıyor?