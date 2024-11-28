28 Kasım 2024, Perşembe
MSB 1000 personel alımı KONTENJAN DAĞILIMI | Milli Savunma Bakanlığı memur alımı yapılacak branşlar ve kontenjanlar neler?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan "2024 Yılı Sözleşmeli Personel Başvuru Kılavuzu," kamuya atanacak personellerin alım süreçlerine ilişkin detaylı bilgileri içeriyor. Kılavuzda, alım yapılacak meslekler, kontenjanlar, başvuru şartları ve sınav süreçleri açıkça belirtilmiştir. İşte 2024 yılı için sözleşmeli personel alımlarına dair temel bilgiler...
Giriş Tarihi: 28.11.2024 14:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:54