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MSB 1000 personel alımı KONTENJAN DAĞILIMI | Milli Savunma Bakanlığı memur alımı yapılacak branşlar ve kontenjanlar neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan "2024 Yılı Sözleşmeli Personel Başvuru Kılavuzu," kamuya atanacak personellerin alım süreçlerine ilişkin detaylı bilgileri içeriyor. Kılavuzda, alım yapılacak meslekler, kontenjanlar, başvuru şartları ve sınav süreçleri açıkça belirtilmiştir. İşte 2024 yılı için sözleşmeli personel alımlarına dair temel bilgiler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.11.2024 14:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:54
MSB 1000 personel alımı KONTENJAN DAĞILIMI | Milli Savunma Bakanlığı memur alımı yapılacak branşlar ve kontenjanlar neler?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir duyuru geldi. Bakanlık Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi için 1000 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Son dakika gelişmesi olarak duyurulan bu alım, farklı branşlarda istihdam sağlayacak. Peki 2024 Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel alımında hangi branşlar yer alıyor?

MSB 1000 personel alımı KONTENJAN DAĞILIMI | Milli Savunma Bakanlığı memur alımı yapılacak branşlar ve kontenjanlar neler?

Alım Yapılacak Meslekler ve Kontenjanlar

Kılavuza göre, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çeşitli alanlarda görev yapmak üzere personel alımları gerçekleştirilecek. İşte bazı meslek grupları ve kontenjan sayıları:

Mühendislik

Büro Personeli

Destek Personeli

Teknisyen

Muhasebe

Psikoloji

Diğer Teknik Hizmet Personeli

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MSB 1000 personel alımı KONTENJAN DAĞILIMI | Milli Savunma Bakanlığı memur alımı yapılacak branşlar ve kontenjanlar neler?

Milli Savunma Bakanlığı 1000 Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Milli Savunma Bakanlığı, 1000 sözleşmeli personel alımı için başvuruları kabul etmeye başlıyor. Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne yapılacak alımlar için başvuru sürecini duyurdu. 28 Kasım-28 Aralık tarihleri arasında e-Devlet şifresiyle başvuru yapılacak ve detaylar "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde yer alacak.

MSB 1000 personel alımı KONTENJAN DAĞILIMI | Milli Savunma Bakanlığı memur alımı yapılacak branşlar ve kontenjanlar neler?

Başvurular Online Yapılacak

Başvurular yalnızca Bakanlık tarafından belirlenen internet adresi üzerinden yapılacak. İnternet dışında, dilekçe, mektup veya posta gibi yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri de aynı sistem üzerinden yüklemeleri gerekecek. Belgelerini eksik veya okunaksız yükleyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak.

MSB 1000 personel alımı KONTENJAN DAĞILIMI | Milli Savunma Bakanlığı memur alımı yapılacak branşlar ve kontenjanlar neler?

Yurt Dışında Eğitim Gören Adaylar İçin Özel Şartlar

Yurt dışında eğitim almış olan adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgelerini yüklemeleri gerekiyor. Ayrıca, ortaöğretim mezunu olma şartı aranan unvanlara başvuran adayların, alan ve dal belirten diplomalarını sisteme yüklemeleri isteniyor.

MSB 1000 personel alımı KONTENJAN DAĞILIMI | Milli Savunma Bakanlığı memur alımı yapılacak branşlar ve kontenjanlar neler?

Başvuru Şartları ve KPSS Sonuçları

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen şartları taşıması gerekecek. Ayrıca, 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına sahip olmaları ve başvuru kılavuzundaki eğitim şartlarını karşılamaları gerekiyor. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar, başvuru süreci sonunda açıklanacak tarihlerde sınavlarına katılacak.

MSB 1000 personel alımı KONTENJAN DAĞILIMI | Milli Savunma Bakanlığı memur alımı yapılacak branşlar ve kontenjanlar neler?

Sınav Ücreti ve Mülakatlar

Mülakat sınavına katılacak adaylar, sınav ücreti olarak 200 TL ödeyecek. Ücret, T.C. Vakıflar Bankası'nın internet/mobil bankacılık uygulamaları veya ATM cihazları üzerinden yapılacak. Mülakatlarda başarılı olan adaylar, devlet memurluğu için sağlık raporu almak zorunda olacak. Raporda, "Görevini sürekli yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair" bir onay alınması istenecek. Sağlık raporu, sınav sonuç duyurusunun ardından 30 gün içinde teslim edilmelidir.

MSB 1000 personel alımı KONTENJAN DAĞILIMI | Milli Savunma Bakanlığı memur alımı yapılacak branşlar ve kontenjanlar neler?

Mülakat ve Sonuç Duyurusu

Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yeri, yine Bakanlığın internet adresinden duyurulacak ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Sınav sonuçları da aynı platformda ilan edilecek. Başvuruların geçerli sayılması için belirlenen tarihlerde başvuruların tamamlanması gerektiği unutulmamalıdır.