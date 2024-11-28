28 Kasım 2024, Perşembe
TSE 161 sözleşmeli personel alımı yapacak: Çeşitli pozisyonlarda kadrolar açıldı | Alım yapılan iller
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatlarındaki personel ihtiyacını karşılamak üzere 161 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Daha önce yayımlanan ve iptal edilen ilan, güncellenerek yeniden duyuruldu. Alımlar lisans mezunu adaylar arasından yapılacak olup, farklı kadrolar ve şehirlerde gerçekleştirilecek. İşte TSE sözleşmeli personel alımları ile ilgili detaylar!
Giriş Tarihi: 28.11.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:03