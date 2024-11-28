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TSE 161 sözleşmeli personel alımı yapacak: Çeşitli pozisyonlarda kadrolar açıldı | Alım yapılan iller

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatlarındaki personel ihtiyacını karşılamak üzere 161 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Daha önce yayımlanan ve iptal edilen ilan, güncellenerek yeniden duyuruldu. Alımlar lisans mezunu adaylar arasından yapılacak olup, farklı kadrolar ve şehirlerde gerçekleştirilecek. İşte TSE sözleşmeli personel alımları ile ilgili detaylar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.11.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:03
TSE 161 sözleşmeli personel alımı yapacak: Çeşitli pozisyonlarda kadrolar açıldı | Alım yapılan iller

TSE 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere toplam 161 personel alımı yapacak. Merkez ve taşra teşkilatına istihdam edilecek idari hizmet sözleşmeli personele ait pozisyon, öğrenim durumu, sayı, şehir, KPSS puan türü ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar açıklandı. Peki başvurular nereden yapılacak? İşte alım yapılan iller ve başvuru detayları…

TSE 161 sözleşmeli personel alımı yapacak: Çeşitli pozisyonlarda kadrolar açıldı | Alım yapılan iller

Hangi Şehirlerde Personel Alımı Yapılacak?

TSE, Resmi Gazete'de 11 ilde sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa gibi büyük şehirlerin yanı sıra Tekirdağ, Konya, Kayseri, Manisa, Çorum ve Denizli illerinde personel ihtiyacını karşılamak üzere ilanlar yayınlandı. Bu iller için açılan kadrolarda çeşitli pozisyonlarda sözleşmeli personel alımları yapılacak.

TSE 161 sözleşmeli personel alımı yapacak: Çeşitli pozisyonlarda kadrolar açıldı | Alım yapılan iller

Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacak?

Mühendis, kimyager ve denetçi yardımcısı pozisyonlarında ilanlar yayınlandı. İlan metninde kadro detayları ve başvuru şartları açıklandı.

TSE 161 sözleşmeli personel alımı yapacak: Çeşitli pozisyonlarda kadrolar açıldı | Alım yapılan iller

Başvuru Şartları Nelerdir?

TSE sözleşmeli personel alımı için adaylarda genel ve özel şartlar yer aranıyor. Özel şartlar, ilanın yetkinliklerine göre farklılık göstermekte olup genel şartlar şu şekildedir:

Genel Şartlar

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
  • Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak
  • Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
  • Ocak ayı itibariyle Denetçi Yardımcısı pozisyonu için 35 yaşını doldurmamış olmak
TSE 161 sözleşmeli personel alımı yapacak: Çeşitli pozisyonlarda kadrolar açıldı | Alım yapılan iller

KPSS ve YDS Şartı Aranıyor

2023 veya 2024 KPSS'den lisans mezunları için P3 puan türünden, denetçi yardımcısı pozisyonu için KPSS P28 puan türünden en az 70 puan şartı aranıyor.

Başvuru yapacak adayların, mühendis ve kimyager pozisyonları için son 5 yıl içerisinde YDS'den en az C seviyesinde puan almış olması gerekiyor.

TSE 161 sözleşmeli personel alımı yapacak: Çeşitli pozisyonlarda kadrolar açıldı | Alım yapılan iller

Başvuru Tarihleri ve Adresi

Başvurular 1-10 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek. TSE sözleşmeli personel alımı ilanlarına https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet girişi ile erişebilir, gerekli belgeleri sisteme yükleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

İlan detaylarına https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/IlanDetay?i=4aa59e0a-b22a-4763-9f7f-58d5c85ad871 adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

İşte alım yapılacak bazı pozisyonların başvuru detayları...

TSE 161 sözleşmeli personel alımı yapacak: Çeşitli pozisyonlarda kadrolar açıldı | Alım yapılan iller
TSE 161 sözleşmeli personel alımı yapacak: Çeşitli pozisyonlarda kadrolar açıldı | Alım yapılan iller
TSE 161 sözleşmeli personel alımı yapacak: Çeşitli pozisyonlarda kadrolar açıldı | Alım yapılan iller
TSE 161 sözleşmeli personel alımı yapacak: Çeşitli pozisyonlarda kadrolar açıldı | Alım yapılan iller
TSE 161 sözleşmeli personel alımı yapacak: Çeşitli pozisyonlarda kadrolar açıldı | Alım yapılan iller
TSE 161 sözleşmeli personel alımı yapacak: Çeşitli pozisyonlarda kadrolar açıldı | Alım yapılan iller
TSE 161 sözleşmeli personel alımı yapacak: Çeşitli pozisyonlarda kadrolar açıldı | Alım yapılan iller