TSE 161 sözleşmeli personel alımı yapacak: Çeşitli pozisyonlarda kadrolar açıldı | Alım yapılan iller

TSE 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere toplam 161 personel alımı yapacak. Merkez ve taşra teşkilatına istihdam edilecek idari hizmet sözleşmeli personele ait pozisyon, öğrenim durumu, sayı, şehir, KPSS puan türü ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar açıklandı. Peki başvurular nereden yapılacak? İşte alım yapılan iller ve başvuru detayları…