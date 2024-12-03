Viral Galeri Viral Tıkla Aralık ayı bakanlık, üniversite ve kamu kurumu ilanları: 11.041 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

Aralık ayı bakanlık, üniversite ve kamu kurumu ilanları: 11.041 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımları hız kesmeden devam ediyor. Aralık ayında lise, ön lisans ve lisans mezunları için binlerce kişilik yeni iş fırsatı sunuluyor. 6 bakanlık, 17 üniversite ve 11 kamu kurumunda toplamda 11.041 personel alımı yapılacak. PTT alımları ile ilgili henüz bir açıklamaya yapılmadı. PTT alımları ve başvuruları ile ilgili detaylar bekleniyor. İşte Aralık ayı güncel kamu ilanları ve detaylar…

Giriş Tarihi: 03.12.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 11:21
Aralık ayı bakanlık, üniversite ve kamu kurumu ilanları: 11.041 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

Aralık ayı için kamuya yönelik yeni personel alımı ilanları yayımlandı. Kamuya toplamda 11.041 kişi istihdam edilecek. Bu alımlarda bakanlık, üniversite ve kamu kurumlarında ilkokuldan lisans mezunlarına kadar geniş bir eğitim düzeyi aralığına hitap eden pozisyonlar bulunuyor. Ayrıca, adaylar bazı ilanlara KPSS puanı gerektiren veya KPSS'siz alım şartlarıyla başvurularını yapabilecek. İşte başvuru detayları…

Aralık ayı bakanlık, üniversite ve kamu kurumu ilanları: 11.041 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

Hangi Kurumlarda Alım Yapılacak?

Alımlar, başta bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumları olmak üzere pek çok farklı alanda gerçekleştirilecek. İlanlarda, bazı pozisyonlar için KPSS puan barajı 50 olarak belirlenirken, KPSS şartı olmadan da başvurulabilecek kadrolar yer alıyor.

Aralık ayı bakanlık, üniversite ve kamu kurumu ilanları: 11.041 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

Başvuru Koşulları ve Süreç

Adaylardan talep edilen genel başvuru şartları arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, gerekli öğrenim düzeyine sahip olmak ve sağlık durumunun ilgili görevi yapmaya elverişli olması gibi standart koşullar bulunuyor.

Aralık ayı bakanlık, üniversite ve kamu kurumu ilanları: 11.041 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

Her ilan için detaylı başvuru kriterleri ve son başvuru tarihleri ilgili kurumların internet sitelerinde ilan ediliyor. Adaylar, başvurularını genellikle e-Devlet üzerinden veya ilgili kurumların resmi web sitelerinden tamamlayabiliyor.

Kamu ilanlarına göz atmak ve detayları incelemek için aşağıdaki adreslere tıklayabilirsiniz:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

https://kamuilan.sbb.gov.tr/

Aralık ayı bakanlık, üniversite ve kamu kurumu ilanları: 11.041 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

Alım Yapan Kurumlar ve Başvuru Tarihleri

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 42 Sözleşmeli Personel Alımı (25 Kasım - 9 Aralık)

Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı: 41 Kadro İçin Yazılı Sınav (25 Kasım - 17 Aralık)

Akdeniz Üniversitesi: 239 Sözleşmeli Personel Alımı (Son Başvuru 9 Aralık)

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 16 Sözleşmeli Personel Alımı (25 Kasım - 9 Aralık)

Boğaziçi Üniversitesi: 7 Öğretim Üyesi Alacak (2 Aralık - 16 Aralık)

Boğaziçi Üniversitesi: 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak (2 Aralık - 16 Aralık)

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