Aralık ayı bakanlık, üniversite ve kamu kurumu ilanları: 11.041 sözleşmeli personel alımı yapılacak!
Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımları hız kesmeden devam ediyor. Aralık ayında lise, ön lisans ve lisans mezunları için binlerce kişilik yeni iş fırsatı sunuluyor. 6 bakanlık, 17 üniversite ve 11 kamu kurumunda toplamda 11.041 personel alımı yapılacak. PTT alımları ile ilgili henüz bir açıklamaya yapılmadı. PTT alımları ve başvuruları ile ilgili detaylar bekleniyor. İşte Aralık ayı güncel kamu ilanları ve detaylar…
Giriş Tarihi: 03.12.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 11:21