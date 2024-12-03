Aralık ayı bakanlık, üniversite ve kamu kurumu ilanları: 11.041 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

Aralık ayı için kamuya yönelik yeni personel alımı ilanları yayımlandı. Kamuya toplamda 11.041 kişi istihdam edilecek. Bu alımlarda bakanlık, üniversite ve kamu kurumlarında ilkokuldan lisans mezunlarına kadar geniş bir eğitim düzeyi aralığına hitap eden pozisyonlar bulunuyor. Ayrıca, adaylar bazı ilanlara KPSS puanı gerektiren veya KPSS'siz alım şartlarıyla başvurularını yapabilecek. İşte başvuru detayları…