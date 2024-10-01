Milli Savunma Bakanlığı 2024 personel alımları başladı! İşte, başvuru şartları ve detayları…

Muvazzaf Subay Alımı İlanı

TSK, 2024 yılı için 26 Eylül 2024 tarihi itibariyle muvazzaf subay alımları gerçekleştirdiğini duyurdu. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'nda görev yapacak subaylar için açılan kontenjanlar, toplamda 733 kişiyi kapsıyor. Bu alımlar, askeri operasyonların ve komuta süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi adına büyük önem taşıyor. Kontenjan dağılımı ve başvuru şartları ise şu şekilde:

Kontenjan Dağılımı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 498 subay,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 105 subay,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 130 subay.

Başvuru Şartları:

En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak

Yaş, KPSS ve YDS gibi kriterleri karşılamak

Fiziksel sağlık kontrollerinden başarıyla geçmek