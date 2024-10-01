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Milli Savunma Bakanlığı 2024 personel alımları başladı! İşte, başvuru şartları ve detayları…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı için bünyesine ve askeri birliklere personel alım yapacağını duyurdu. Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmak ve nitelikli askerî personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen bu alımlar; sözleşmeli er, muvazzaf subay ve bilişim personeli pozisyonlarını içermektedir. İşte, personel alımlarına dair detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.10.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 12:03
Milli Savunma Bakanlığı 2024 personel alımları başladı! İşte, başvuru şartları ve detayları…

MSB, özellikle gençleri askerlik hizmetine teşvik etmek amacıyla 2024 yılında sözleşmeli er alımı yapacak. Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'na yapılacak bu alımlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) çeşitli birimlerinde görev alacak, etkinliğini artıracak şekilde planlanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı 2024 personel alımları başladı! İşte, başvuru şartları ve detayları…

MSB Personel Alımları Yayımladı

2024 yılı içerisinde askerî birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve etkinliği artırmak amacıyla MSB, sözleşmeli er, muazzaf subay ve bilişim personeli pozisyonları için başvurular alacak. Başvurular, farklı tarihlerde olacak.

Milli Savunma Bakanlığı 2024 personel alımları başladı! İşte, başvuru şartları ve detayları…

Sözleşmeli Er Alımı İlanı

Askeri personel ihtiyacının karşılanması ve gençlerin askeri hizmete katılımını teşvik etmesi amacıyla planlanan bu alımda, MSB Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılı (2024/2 dönem) için sözleşmeli er alımı yapacağını duyurdu. Sözleşmeli er olarak görev almak isteyen adaylar için başvuru süreci 30 Eylül 2024 itibarıyla başladı. Başvurular için belirli şartların sağlanması gerekiyor.

Başvuru Şartları:

İlkokul mezunu olmak

20 ile 25 yaş arasında bulunmak

Fiziksel ve sağlık şartlarını karşılamak

Milli Savunma Bakanlığı 2024 personel alımları başladı! İşte, başvuru şartları ve detayları…

Muvazzaf Subay Alımı İlanı

TSK, 2024 yılı için 26 Eylül 2024 tarihi itibariyle muvazzaf subay alımları gerçekleştirdiğini duyurdu. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'nda görev yapacak subaylar için açılan kontenjanlar, toplamda 733 kişiyi kapsıyor. Bu alımlar, askeri operasyonların ve komuta süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi adına büyük önem taşıyor. Kontenjan dağılımı ve başvuru şartları ise şu şekilde:

Kontenjan Dağılımı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 498 subay,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 105 subay,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 130 subay.

Başvuru Şartları:

En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak

Yaş, KPSS ve YDS gibi kriterleri karşılamak

Fiziksel sağlık kontrollerinden başarıyla geçmek

Milli Savunma Bakanlığı 2024 personel alımları başladı! İşte, başvuru şartları ve detayları…

Bilişim Personeli Alımı İlanı

Milli Savunma Bakanlığı, bilişim teknolojilerine hakim nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla sözleşmeli bilişim personeli alımı için bir sınav gerçekleştireceğini duyurdu. MSB bünyesinde çalışacak bilişim uzmanları, Türkiye'nin savunma teknolojilerinin geliştirilmesinde ve askeri operasyon etkinliğinin arttırılmasında kritik görevler üstleneceklerdir.

Aranan Pozisyonlar:

1 Ağ Uzmanı

2 Sunucu Sistemleri Uzmanı

1 Siber Güvenlik Uzmanı

1 Siber Operasyon Merkezi Uzmanı

1 Son Kullanıcı Güvenlik Sistemleri Uzmanı

Başvurular, 3 Eylül 2024 itibarıyla başladı. İlgilenen adaylar detaylı bilgilere Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.