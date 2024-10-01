01 Ekim 2024, Salı
Milli Savunma Bakanlığı 2024 personel alımları başladı! İşte, başvuru şartları ve detayları…
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı için bünyesine ve askeri birliklere personel alım yapacağını duyurdu. Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmak ve nitelikli askerî personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen bu alımlar; sözleşmeli er, muvazzaf subay ve bilişim personeli pozisyonlarını içermektedir. İşte, personel alımlarına dair detaylar…
Giriş Tarihi: 01.10.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 12:03