İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları | 2024 İL İL Asil-Yedek isim listesi…

MEB'den Temizlik Hizmetlerine İlişkin Açıklama

MEB, son günlerde sosyal medyada tartışma konusu olan okullardaki temizlik hizmetleri hakkında resmi bir açıklama yaptı. Bakanlık, 60 bin 487 okulun temizlenmesi ve temizlik malzemelerinin tedarikinin MEB tarafından yapıldığını bildirdi. Hâlihazırda 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli bulunduğu belirtilirken, bu yıl başlatılan İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 120 bin yarı zamanlı kontenjan ayrıldığı ifade edildi.