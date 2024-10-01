01 Ekim 2024, Salı
İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları | 2024 İL İL Asil-Yedek isim listesi…
TYP İŞKUR kura çekimi ve başvuru sonuçları, adaylar tarafından merakla araştırılıyor. TYP kura sonucu sorgulama ekranı, sonuçların açıklanmasıyla birlikte hız kazandı. Henüz tüm illerde sonuçlar duyurulmamış olsa da, Ankara, Hatay, Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır gibi 10 ilde sonuçlar erişime açıldı. Açıklanan sonuçlarla birlikte asil listeler de belirlendi. Peki, İŞKUR TYP - İUP başvuru ve mülakat sonuçları tüm illerde ne zaman açıklanacak İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 01.10.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 07:25