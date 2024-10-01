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Haberler Galeri İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları | 2024 İL İL Asil-Yedek isim listesi…

İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları | 2024 İL İL Asil-Yedek isim listesi…

TYP İŞKUR kura çekimi ve başvuru sonuçları, adaylar tarafından merakla araştırılıyor. TYP kura sonucu sorgulama ekranı, sonuçların açıklanmasıyla birlikte hız kazandı. Henüz tüm illerde sonuçlar duyurulmamış olsa da, Ankara, Hatay, Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır gibi 10 ilde sonuçlar erişime açıldı. Açıklanan sonuçlarla birlikte asil listeler de belirlendi. Peki, İŞKUR TYP - İUP başvuru ve mülakat sonuçları tüm illerde ne zaman açıklanacak İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.10.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 07:25
İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları | 2024 İL İL Asil-Yedek isim listesi…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 30 bin temizlik personeli alımına ilişkin TYP kura sonuçlarını duyurdu. Başvurularını tamamlayan adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Adaylar, hangi illerde sonuçların açıklandığını ve nasıl sorgulama yapabileceklerini araştırmaya başladı.

İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları | 2024 İL İL Asil-Yedek isim listesi…

Açıklanan Sonuçlar ve İlgili İller

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "2024-2025 Toplum Yararına Programlar (TYP) Temizlik Görevlisi Sonuçları" başlıklı bir duyuru yayımlayarak, 30 Eylül 2024 tarihinde kurada ismi çıkanların evraklarıyla birlikte Beylerbeyi Konferans Salonu'na gelmelerini gerektiğini bildirdi.

Kütahya TYP personel alımı sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://kutahya.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_09/27161940_typsonucwebeylul2024.pdf

Bursa Yıldırım İlçe Müdürlüğü ise, TYP kapsamında okullarda istihdam edilmek üzere yapılan kura çekilişinin sonuçlarını duyurarak asil ve yedek listeleri paylaştı.

Bursa TYP personel alımı sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Asil Liste: https://yildirim.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_09/27153350_typ2024asilliste.pdf

Yedek Liste: https://yildirim.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_09/27153426_typ2024yedekliste.pdf

Burdur İl Müdürlüğü de, kurada ismi çıkanların 30 Eylül'de evraklarını teslim etmeleri gerektiğini ve kurada ismi çıkmayanların 1 Ekim'den itibaren yedek olarak değerlendirileceğini açıkladı.

Burdur TYP personel alımı sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://burdur.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_09/27180317_typduyuru20241.pdf

İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları | 2024 İL İL Asil-Yedek isim listesi…

Kahramanmaraş ve Trabzon'dan Duyurular

Kahramanmaraş Dulkadiroğulları İlçe Müdürlüğü, TYP sözleşmesi gereği gerekli evrakları teslim etmeyen personelin hak kaybı yaşayacağını belirtirken, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü de TYP kapsamındaki işe alımlara dair önemli bilgiler paylaştı.

Kahramanmaraş TYP personel alımı sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://dulkadiroglu.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_09/26145624_typkurasonuc.pdf

Trabzon TYP personel alımı sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://trabzon.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_09/30095313_kurasonucutamliste.pdf

İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları | 2024 İL İL Asil-Yedek isim listesi…

Elazığ'da TYP Kura Sonuçları

Elazığ Valiliği, TYP kura sonuçları isim listesini açıkladı. Adaylar, Elazığ'daki sonuçlara resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilir.

Elazığ TYP personel alımı sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.elazig.gov.tr/elazig-valiligi-24042024-tarihli-typ-noter-kura-sonuclari/

İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları | 2024 İL İL Asil-Yedek isim listesi…

MEB'den Temizlik Hizmetlerine İlişkin Açıklama

MEB, son günlerde sosyal medyada tartışma konusu olan okullardaki temizlik hizmetleri hakkında resmi bir açıklama yaptı. Bakanlık, 60 bin 487 okulun temizlenmesi ve temizlik malzemelerinin tedarikinin MEB tarafından yapıldığını bildirdi. Hâlihazırda 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli bulunduğu belirtilirken, bu yıl başlatılan İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 120 bin yarı zamanlı kontenjan ayrıldığı ifade edildi.