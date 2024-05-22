22 Mayıs 2024, Çarşamba
KPSS yok! ASELSAN 8 farklı kadroda alım yapacak! Kadrolar ve başvuru detayları belli oldu
ASELSAN, KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Şirket, başvuru süreciyle ilgili ayrıntıları paylaşarak alım yapılacak pozisyonları ve başvuru şartlarını açıkladı. Başvurular, ASELSAN'ın resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. İşte yeni ASELSAN personel alım ilanları…
Giriş Tarihi: 22.05.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 08:56
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20