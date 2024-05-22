KPSS yok! ASELSAN 8 farklı kadroda alım yapacak! Kadrolar ve başvuru detayları belli oldu

ASELSAN, Güdüm Kitleri Proje Mühendisi, Lazer Tasarım Mühendisi, Güdüm Kitleri Proje Değerlendirme ve Analiz Mühendisi, Malzeme ve Güvenilirlik Mühendisi, Güvenilirlik Mühendisi, Tank ve Zırhlı Araçlar Sistem Mühendisi, Sayısal Tasarım Mühendisi, Sayısal Donanım Tasarım Mühendisi kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. KPSS puanı şartı olmaksızın, uzman adayları işe dahil etme amacında olan kurum, başvuruları online olarak kabul ediyor. Boş pozisyonları duyuran kurum, başvuru şartları ve süreci ile ilgili tüm detayları ilan etti. İşte 2024 ASELSAN personel alım ilanları kadrolar ve başvuru ekranı…