KPSS’siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...

Mühendis: Temel Şartlar ve Tercihler

Mühendislik kadrosu için başvuru yapacakların:

📍Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

📍34 yaşını doldurmamış olması

📍Bilgisayar, elektronik, elektrik-elektronik, matematik veya fizik mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olması

📍Son 5 yıl içinde İngilizce dilinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olması gerekmektedir.

Mühendislik alanında en az 2 yıl iş deneyimi olan adaylar tercih sebebi olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, iyi derecede İngilizce bilgisi avantaj sağlamaktadır.