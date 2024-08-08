08 Ağustos 2024, Perşembe
KPSS'siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), KPSS şartı aranmaksızın altı farklı pozisyonda personel alımı yapacağını duyurdu. İstihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru olarak açılan kadrolarla ilgili detaylar merak ediliyor. KPSS'siz MİT personel alımına başvurmak isteyen adaylar için süreç ve başvuru bilgileri haberimizde yer alıyor.
Giriş Tarihi: 08.08.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 07:38