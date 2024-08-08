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Haberler Galeri KPSS'siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...

KPSS'siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), KPSS şartı aranmaksızın altı farklı pozisyonda personel alımı yapacağını duyurdu. İstihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru olarak açılan kadrolarla ilgili detaylar merak ediliyor. KPSS'siz MİT personel alımına başvurmak isteyen adaylar için süreç ve başvuru bilgileri haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 08.08.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 07:38
KPSS’siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), KPSS şartsız personel alımı yapıyor. İstihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru olarak belirlenen kadrolara başvurmak isteyen adaylar için detaylar netleşti. MİT'in personel alım süreci ve başvuru şartları haberimizde...

KPSS’siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...

Başvuru Süreci ve Genel Şartlar

MİT'in personel alımları için başvurular, resmi kariyer sayfası üzerinden yapılacak. Adaylar, belirtilen branşlardan birine başvuruda bulunabilirler. Eğer spesifik bir branş için gerekli şartları taşımıyorsanız ancak genel yeteneklerinize uygun olduğunu düşünüyorsanız, özgeçmiş formunu doldurarak genel başvuru da yapabilirsiniz.

MİT İŞ BAŞVURU EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

KPSS’siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...

Genel Başvuru Şartları:

📌Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
📌35 yaşını doldurmamış olmak
📌En az üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokullarının birinden ön lisans mezunu olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği gereklidir.)

Not: Özgeçmiş formunu doldurmak başvurunuzun kabul edildiği anlamına gelmez. Başvurular, MİT'in personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilecektir ve adaylarla SMS, e-posta veya telefon aracılığıyla iletişime geçilecektir.

KPSS’siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...

İstihbarat Uzmanı: Şartlar ve Gereklilikler

İstihbarat uzmanı pozisyonu için adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

📍Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
📍35 yaşını doldurmamış olmak
📍Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği gereklidir.)
📍Son 5 yıl içinde İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde 70 ve üzeri YDS puanı veya TOEFL IBT eşdeğer puanı almış olmak ya da diğer dillerden 60 ve üzeri YDS puanı almak.

KPSS’siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...

Mühendis: Temel Şartlar ve Tercihler

Mühendislik kadrosu için başvuru yapacakların:

📍Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
📍34 yaşını doldurmamış olması
📍Bilgisayar, elektronik, elektrik-elektronik, matematik veya fizik mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olması
📍Son 5 yıl içinde İngilizce dilinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olması gerekmektedir.

Mühendislik alanında en az 2 yıl iş deneyimi olan adaylar tercih sebebi olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, iyi derecede İngilizce bilgisi avantaj sağlamaktadır.