MEB il dışı atama sonuç ekranı 2024 | MEBBİS Öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr! 

İl dışı yer değiştirme atama sonuçlarının beklenen gününe yaklaşılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan il dışı tayin sonuçları, başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte geniş bir merak konusu haline geldi. Öğretmenlerin 7 Haziran tarihinde sona eren il dışı tayin başvuruları titizlikle değerlendirildi. İl dışı atama ihtiyaç listesi doğrultusunda yapılan tercihler tamamlandı ve MEB tarafından 41 tercih hakkı değerlendirmeye alındı. İl dışı öğretmen atama sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgiler ise yakında duyurulacak.