11 Haziran 2024, Salı
MEB il dışı atama sonuç ekranı 2024 | MEBBİS Öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr!
İl dışı öğretmen atama sonuçlarını bekleyen on binlerce aday, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya odaklanmış durumda. Cuma günü sona eren başvuruların ardından MEB il dışı tayin sonuçları merakla bekleniyor. 7 Haziran'da sona eren il dışı yer değiştirme başvuruları kapsamında öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebildi. Ayrıca, 41'inci tercih seçeneği de adaylara sunuldu. Peki MEB iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:38
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