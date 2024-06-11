11 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

MEB il dışı atama sonuç ekranı 2024 | MEBBİS Öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr! 

İl dışı öğretmen atama sonuçlarını bekleyen on binlerce aday, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya odaklanmış durumda. Cuma günü sona eren başvuruların ardından MEB il dışı tayin sonuçları merakla bekleniyor. 7 Haziran'da sona eren il dışı yer değiştirme başvuruları kapsamında öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebildi. Ayrıca, 41'inci tercih seçeneği de adaylara sunuldu. Peki MEB iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:38
  • 1
  • 6
MEB il dışı atama sonuç ekranı 2024 | MEBBİS Öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr!

İl dışı yer değiştirme atama sonuçlarının beklenen gününe yaklaşılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan il dışı tayin sonuçları, başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte geniş bir merak konusu haline geldi. Öğretmenlerin 7 Haziran tarihinde sona eren il dışı tayin başvuruları titizlikle değerlendirildi. İl dışı atama ihtiyaç listesi doğrultusunda yapılan tercihler tamamlandı ve MEB tarafından 41 tercih hakkı değerlendirmeye alındı. İl dışı öğretmen atama sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgiler ise yakında duyurulacak.

  • 2
  • 6
MEB il dışı atama sonuç ekranı 2024 | MEBBİS Öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr!

Öğretmenler Dikkat! İl Dışı Tayin Sonuçları İçin Tarih Belli Oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenleri yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. İl dışı tayin sonuçları, 11 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak.

  • 3
  • 6
MEB il dışı atama sonuç ekranı 2024 | MEBBİS Öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr!

İl dışı tayin başvurusu yapan öğretmenler, sonuçların açıklanacağı 11 Haziran tarihini heyecanla bekliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde güncellenecektir.

Sonuç duyurusu geldiğinde aşağıdaki linke tıklayarak kontrol edebilirsiniz.👇

ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

  • 4
  • 6
MEB il dışı atama sonuç ekranı 2024 | MEBBİS Öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr!

41 Tercih Hakkıyla Yer Değiştirme Fırsatı!

İller arası yer değiştirmek isteyen öğretmenler, aynı veya farklı illerden en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Ayrıca, 41. tercih olarak bir il seçme hakkı da bulunuyor. Ancak 41. tercihi işaretleyebilmek için öncelikle 40 eğitim kurumu tercihinin tamamlanması gerekiyor.

  • 5
  • 6
MEB il dışı atama sonuç ekranı 2024 | MEBBİS Öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr!

41. tercihi işaretleyen öğretmenler, sadece tercih ettikleri ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.