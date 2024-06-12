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KPSS sınavına girmeyenler için büyük fırsat! Kızılay mülakatsız 6 farklı kadro için personel arıyor

Kızılay KPSS şartsız mülakatsız personel alımı yapacağını ilan etti. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirmek üzere 5 farklı kadro için alım yapacağını açıklayan kurum en az ön lisans mezunu adayların başvurularını kabul edecek. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları…

Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 11:19
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KPSS sınavına girmeyenler için büyük fırsat! Kızılay mülakatsız 6 farklı kadro için personel arıyor

Kızılay personel alımı haziran ayında da devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirmek üzere 5 farklı kadro için alım yapacağını açıklayan kurum başvuruları Kızılay Kariyer sayfası üzerinden online olarak kabul ediyor. Başvuru şartları ve kadrolara ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan Türk Kızılay'ı hiçbir adaydan KPSS puan şartı aramıyor. Mülakatın yer almadığı alım kapsamında adayların başvuru için en az Lisans mezunu olması gerekiyor. İşte Kızılay mayıs ayı alım ilanları…

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KPSS sınavına girmeyenler için büyük fırsat! Kızılay mülakatsız 6 farklı kadro için personel arıyor

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapın. Kaşınıza alım yapılacak boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Başvuru yapmak istediğiniz ilana giriş yaparak başvur ikonuna tıklayın.

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KPSS sınavına girmeyenler için büyük fırsat! Kızılay mülakatsız 6 farklı kadro için personel arıyor

KIZILAY HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK? İŞTE ŞARTLAR…

İnsan Kaynakları Uzmanı Başvuru Şartları neler?

1) Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun (tercihen İİBF),

2) İnsan Kaynaklarına yönelik Bordro ve Özlük İşleri alanında tercihen 5 yıllık deneyim sahibi,

3) Tercihen iyi düzeyde İngilizce okuma-yazma-konuşma-dinleme yetkinliğine sahip,

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KPSS sınavına girmeyenler için büyük fırsat! Kızılay mülakatsız 6 farklı kadro için personel arıyor

4) İleri düzeyde MS Office programları kullanabilen,

5) Tercihen aktif olarak SAP (HR) modülünü kullanabilen,

6) İyi düzeyde 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu bilgisine sahip,

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KPSS sınavına girmeyenler için büyük fırsat! Kızılay mülakatsız 6 farklı kadro için personel arıyor

7) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli,

8) Seyahat engeli bulunmayan,

9) Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,

10) Sonuç odaklı,