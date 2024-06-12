KPSS sınavına girmeyenler için büyük fırsat! Kızılay mülakatsız 6 farklı kadro için personel arıyor

Kızılay personel alımı haziran ayında da devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirmek üzere 5 farklı kadro için alım yapacağını açıklayan kurum başvuruları Kızılay Kariyer sayfası üzerinden online olarak kabul ediyor. Başvuru şartları ve kadrolara ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan Türk Kızılay'ı hiçbir adaydan KPSS puan şartı aramıyor. Mülakatın yer almadığı alım kapsamında adayların başvuru için en az Lisans mezunu olması gerekiyor. İşte Kızılay mayıs ayı alım ilanları…