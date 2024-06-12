12 Haziran 2024, Çarşamba
KPSS sınavına girmeyenler için büyük fırsat! Kızılay mülakatsız 6 farklı kadro için personel arıyor
Kızılay KPSS şartsız mülakatsız personel alımı yapacağını ilan etti. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirmek üzere 5 farklı kadro için alım yapacağını açıklayan kurum en az ön lisans mezunu adayların başvurularını kabul edecek. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları…
Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 11:19
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