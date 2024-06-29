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Emekliye 17 bin lira! Hesaplara en az o kadar yatacak! Temmuz ayı öncesi zam formülleri... Memur emeklisi zam oranı ne kadar olacak?

TÜİK 3 Temmuz'da milyonlarca memur ve memur emeklisinin zammının belli olacağı enflasyon oranını açıklayacak. Memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkıyla oluşacak zam oranının yüzde 20,34 ya da yüzde 21,11 olacağı tahmin ediliyor. Bu tahminlere göre en düşük memur maaşı 39 bin liraya yükselirken, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin lira olacak. İşte zam formülleri ve detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 06:58 Güncelleme: 29.06.2024 06:58
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Emekliye 17 bin lira! Hesaplara en az o kadar yatacak! Temmuz ayı öncesi zam formülleri... Memur emeklisi zam oranı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için gözler 3 Temmuz Çarşamba gününe çevrilmiş durumda. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranları toplu sözleşme ile belirlense de enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı verisi bekleniyor.

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Emekliye 17 bin lira! Hesaplara en az o kadar yatacak! Temmuz ayı öncesi zam formülleri... Memur emeklisi zam oranı ne kadar olacak?

MİLYONLARA 'FARK'LI ZAM
Bu veriyle ortaya çıkacak ilk 6 aylık enflasyon oranı, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 10'luk zammına eklenecek farkı ortaya koyacak.

Bu fark, ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Eğer refah payı gibi bir düzenleme yapılmazsa, Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur'lular ile memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak.

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Emekliye 17 bin lira! Hesaplara en az o kadar yatacak! Temmuz ayı öncesi zam formülleri... Memur emeklisi zam oranı ne kadar olacak?

MEMURA EN AZ 39.544 TL
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. Haziran enflasyonu için ise 2 farklı tahmin bulunuyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran enflasyonu tahmini yüzde 2.52. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 olacak. Memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı bu orana göre yüzde 9.4'ü bulacak.

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Emekliye 17 bin lira! Hesaplara en az o kadar yatacak! Temmuz ayı öncesi zam formülleri... Memur emeklisi zam oranı ne kadar olacak?

Bu fark ile Temmuz zammının oranı da yüzde 20.34'e ulaşacak. Halen 32 bin 860 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı bu orana göre 39 bin 544 liraya çıkacak.

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Emekliye 17 bin lira! Hesaplara en az o kadar yatacak! Temmuz ayı öncesi zam formülleri... Memur emeklisi zam oranı ne kadar olacak?

Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 872, polis (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 300, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 48 bin 351, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 215 liraya yükselecek. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 739 lira olacak.