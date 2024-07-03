Maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 temmuz zammı ile 14-15 günlük maaş farkları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, emekli memur...
Milyonlarca memur ve emekli, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerini büyük bir merakla bekliyor. Bu veriler, kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarında yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Enflasyon rakamları, özellikle öğretmenler, polisler, hemşireler gibi kamu görevlilerinin Temmuz ayı maaşlarına yansıyacak olan 14-15 günlük maaş farkının belirlenmesinde önemli bir etken olacak.