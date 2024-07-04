04 Temmuz 2024, Perşembe
KPSS 2024/6 tercih sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nereden yapılır? İşte şartları...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), istihdam alanında önemli bir adım atarak binlerce kişiye yeni iş fırsatları sunacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, çok sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için ÖSYM aracılığıyla yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2024/6 puanlarına göre tercih yapma şansına sahip olacak. Peki, bu tercih işlemleri nasıl yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
Giriş: 04.07.2024 06:37
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