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KPSS 2024/6 tercih sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nereden yapılır? İşte şartları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), istihdam alanında önemli bir adım atarak binlerce kişiye yeni iş fırsatları sunacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, çok sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için ÖSYM aracılığıyla yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2024/6 puanlarına göre tercih yapma şansına sahip olacak. Peki, bu tercih işlemleri nasıl yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 06:37
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KPSS 2024/6 tercih sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nereden yapılır? İşte şartları...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) görev almak isteyen binlerce aday için büyük gün geldi. 3 Temmuz 2024 tarihinde başlayan KPSS-2024/6 tercihleri, 9 Temmuz 2024'e kadar sürecek ve ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Bu süreç, adayların meslek hayatlarına atılmaları adına önemli bir adım olarak görülüyor. Eğitim alanında kariyer yapmayı hedefleyenler için kritik bir dönemeç olan tercih dönemi, binlerce kişinin geleceğini şekillendirecek.

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KPSS 2024/6 tercih sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nereden yapılır? İşte şartları...

KPSS-2024/6 MEB TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/6 Tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

TERCİH EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

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KPSS 2024/6 tercih sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nereden yapılır? İşte şartları...

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir.

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KPSS 2024/6 tercih sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nereden yapılır? İşte şartları...

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Millî Eğitim Bakanlığından öğreneceklerdir.

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KPSS 2024/6 tercih sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nereden yapılır? İşte şartları...

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.