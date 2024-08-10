Öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı mı, şartları neler? Öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme MEBBİS 2024 tayin ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme takvimi tüm detaylarıyla belli oldu. Aile birliği esasına göre yapılacak iller arası yer değiştirme başvuruları, MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek. Öğretmenler, başvuru tarihleri ve şartları konusunda detayları merak ediyor. Peki, eş durumu atama başvurusu ne zaman başlayacak, hangi şartlar aranıyor? İşte tüm detaylar.