10 Ağustos 2024, Cumartesi
Öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı mı, şartları neler? Öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme MEBBİS 2024 tayin ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin aile birliği mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme süreci için takvimi duyurdu. 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenler, MEBBİS sistemi üzerinden eş durumu tayin başvurularını yapabilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenler eş durumu tayin başvurularını nasıl yapacak? İşte detaylar ve başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 10.08.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:53