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Haberler Galeri Öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı mı, şartları neler? Öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme MEBBİS 2024 tayin ekranı

Öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı mı, şartları neler? Öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme MEBBİS 2024 tayin ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin aile birliği mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme süreci için takvimi duyurdu. 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenler, MEBBİS sistemi üzerinden eş durumu tayin başvurularını yapabilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenler eş durumu tayin başvurularını nasıl yapacak? İşte detaylar ve başvuru ekranı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:53
Öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı mı, şartları neler? Öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme MEBBİS 2024 tayin ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme takvimi tüm detaylarıyla belli oldu. Aile birliği esasına göre yapılacak iller arası yer değiştirme başvuruları, MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek. Öğretmenler, başvuru tarihleri ve şartları konusunda detayları merak ediyor. Peki, eş durumu atama başvurusu ne zaman başlayacak, hangi şartlar aranıyor? İşte tüm detaylar.

Öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı mı, şartları neler? Öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme MEBBİS 2024 tayin ekranı

MEB Sözleşmeli Öğretmen Eş Durumu Tayin Başvuruları Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvuruları için takvimi açıkladı. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamaya göre, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya atanan öğretmenler, belirli şartları sağlamaları halinde eş durumu tayin başvurusu yapabilecekler.

Öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı mı, şartları neler? Öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme MEBBİS 2024 tayin ekranı

Başvuru Şartları Nelerdir?

Eş durumu tayin başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenlerin, her ikisinin de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekiyor. Ayrıca, bu öğretmenlerin farklı illerde görev yapmaları ve aile birlikteliğini sağlamak amacıyla yer değişikliği talebinde bulunmaları gerekmekte.

Öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı mı, şartları neler? Öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme MEBBİS 2024 tayin ekranı

Başvurular MEBBİS Üzerinden Yapılacak

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik başvuru formunun doldurulmasıyla gerçekleştirilecek. Başvuru süreci 13-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında açık olacak.

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı mı, şartları neler? Öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme MEBBİS 2024 tayin ekranı

Atama Sonrası Süreç

Başvurularını tamamlayan öğretmenlerin atama işlemleri ise 22 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri, 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren başlatılacak. Bu süreçte öğretmenlerin görev yerlerine en kısa sürede ulaşabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılacak.

Eş durumu tayini için başvuru yapacak öğretmenler, belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat ederek işlemlerini gerçekleştirebilirler.