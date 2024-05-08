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KPSS yok! THY'den tecrübesiz lise mezunu kabin memuru alımı! İşte başvuru genel ve fiziki başvuru şartları
Türk Hava Yolları (THY), tecrübesiz Kabin Memuru adayları için alım programı başlattı. THY Kariyer sayfası üzerinden tüm detaylara ulaşabileceğiniz bu programa en az lise mezunu ve belirtilen boy şartını karşılayan adaylar başvuruda bulunabiliyor. İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı…
Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:42Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 15:43