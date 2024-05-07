07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Atanacak öğretmen sayısı belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tek tek açıkladı! İşte kadrolar…

Atanacak öğretmen sayısı belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tek tek açıkladı! İşte kadrolar…

Herkesin merakla beklediği atama yapılacak öğretmen sayısı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılında 20 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceği duyuruldu. İşte 2024 öğretmen atamalarına ilişkin merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 10:41
  • 1
  • 10
Atanacak öğretmen sayısı belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tek tek açıkladı! İşte kadrolar…

Öğretmen adaylarının merakla beklediği açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2024 yılında toplamda 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirileceği açıklandı. Atama yapılacak kadrolar ve kontenjan detayları henüz netlik kazanmadı. Lakin Bakan Tekin e n çok atama yapmayı planladığımız branşlar şu şekilde: 3264 sınıf öğretmeni, 2499 özel eğitim, 1597 rehberlik, 1594 Din kültürü ve ahlak bilgisi şeklinde açıkladı.

  • 2
  • 10
Atanacak öğretmen sayısı belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tek tek açıkladı! İşte kadrolar…

Türkiye'nin eğitim alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiği günlerden biri yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Mayıs 2024 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında önemli bir açıklama yapmış, öğretmen atama takviminin belirlendiğini duyurmuştu.

  • 3
  • 10
Atanacak öğretmen sayısı belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tek tek açıkladı! İşte kadrolar…

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılında 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Atama yapılacak kadro ve kontenjan sayıları ilerleyen süreçte belli olacak Lakin Bakan Tekin yaptığı açıklamada en çok atama yapılacak kadroların bir kaçını 3264 sınıf öğretmeni, 2499 özel eğitim, 1597 rehberlik, 1594 Din kültürü ve ahlak bilgisi şeklinde duyurdu.

  • 4
  • 10
Atanacak öğretmen sayısı belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tek tek açıkladı! İşte kadrolar…

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAYIS 2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN TABLOSU (1)

  • 5
  • 10
Atanacak öğretmen sayısı belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tek tek açıkladı! İşte kadrolar…

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAYIS 2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN TABLOSU (2)