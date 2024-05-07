HaberlerGaleriAtanacak öğretmen sayısı belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tek tek açıkladı! İşte kadrolar…
Atanacak öğretmen sayısı belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tek tek açıkladı! İşte kadrolar…
Herkesin merakla beklediği atama yapılacak öğretmen sayısı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılında 20 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceği duyuruldu. İşte 2024 öğretmen atamalarına ilişkin merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:39Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 10:41