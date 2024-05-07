Atanacak öğretmen sayısı belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tek tek açıkladı! İşte kadrolar…

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılında 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Atama yapılacak kadro ve kontenjan sayıları ilerleyen süreçte belli olacak Lakin Bakan Tekin yaptığı açıklamada en çok atama yapılacak kadroların bir kaçını 3264 sınıf öğretmeni, 2499 özel eğitim, 1597 rehberlik, 1594 Din kültürü ve ahlak bilgisi şeklinde duyurdu.