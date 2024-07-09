İŞKUR KAMU İŞ İLANLARI 2024 | 10 ilde 11 farklı branşta KPSS’siz başvuru ekranı açıldı: İşte il il branşlar ve şartlar...

4. İlanları İnceleyin ve Başvurunuzu Yapın

Arama kriterlerinize göre listelenen iş ilanlarını dikkatlice inceleyin. İlginizi çeken bir ilana tıklayarak iş tanımı, aranan nitelikler, çalışma şartları gibi detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İlanı ve koşullarını uygun buluyorsanız "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayın.

5. Başvurularınızı Takip Edin

Başvuru yaptığınız ilanlarla ilgili gelişmeleri takip etmek için İŞKUR hesabınızdaki "Başvurularım" bölümünü düzenli olarak kontrol edin. Bu bölümde başvurularınızın durumunu ve işverenlerden gelen olası geri dönüşleri görebilirsiniz.

6. İşveren Davetlerini Kaçırmayın

Başvurunuz olumlu değerlendirilirse, işverenler sizi iş görüşmesi için davet edebilir. Bu davetler genellikle İŞKUR hesabınıza gelen bildirimler aracılığıyla yapılıyor. Bu nedenle hesabınızı aktif olarak kontrol etmeniz büyük önem taşıyor.