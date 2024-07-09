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İŞKUR KAMU İŞ İLANLARI 2024 | 10 ilde 11 farklı branşta KPSS'siz başvuru ekranı açıldı: İşte il il branşlar ve şartlar...

İŞKUR aracılığıyla devlet kurumlarında çalışma fırsatları arayanlar için yeni iş ilanları yayımlandı. Bu haberimizde, kamu personel alımı iş ilanları ve KPSS'siz eleman alımı yapan kurumlar hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız. Hangi kurumların iş başvuru tarihlerini açıkladığı ve KPSS şartı olmadan yapılan kamu personel alımlarıyla ilgili güncel bilgileri öğrenebileceksiniz. İŞKUR'un Temmuz ayı kamu personel alımı iş ilanları, kadrolar ve kontenjanlar hakkında merak ettikleriniz haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 09:17
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İŞKUR KAMU İŞ İLANLARI 2024 | 10 ilde 11 farklı branşta KPSS’siz başvuru ekranı açıldı: İşte il il branşlar ve şartlar...

KPSS'ye gerek kalmadan, deneyimli veya deneyimsiz herkes için yeni iş fırsatları seni bekliyor! Özel sektörden kamuya kadar geniş bir yelpazede hayallerine ulaşmak için İŞKUR'un güncel ilanlarına göz atmayı unutma. 9 Temmuz'da güncellenen İŞKUR ilanları, farklı alanlarda ve çeşitli pozisyonlarda iş arayanlar için eşsiz fırsatlar sunuyor. İşte, KPSS şartsız, deneyimli ve deneyimsiz adaylar için İŞKUR 9 Temmuz iş ilanları...

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İŞKUR KAMU İŞ İLANLARI 2024 | 10 ilde 11 farklı branşta KPSS’siz başvuru ekranı açıldı: İşte il il branşlar ve şartlar...

İŞKUR Üzerinden İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş arayanlar için önemli bir platform olan İŞKUR, çeşitli sektörlerden çok sayıda iş ilanını bünyesinde barındırıyor. Peki, İŞKUR üzerinden iş başvurusu nasıl yapılır? İşte adım adım rehber:

1. İŞKUR'a Üye Olun

Henüz İŞKUR'a üye değilseniz, ilk adımda https://esube.iskur.gov.tr/ adresindeki resmi web sitesine giderek "Üye Ol" butonuna tıklayın. Açılan sayfada TC kimlik numaranız, e-posta adresiniz gibi gerekli bilgileri eksiksiz girerek üyelik işleminizi tamamlayın.

2. Hesabınıza Giriş Yapın

Üyelik işlemlerinin ardından "Giriş Yap" butonuna tıklayarak e-posta adresiniz ve şifrenizle İŞKUR hesabınıza giriş yapın.

3. İş Arama Kriterlerinizi Belirleyin

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan "İş Arama" bölümüne tıklayın. İlgi duyduğunuz sektörü, meslek grubunu, çalışma şeklini (tam zamanlı, yarı zamanlı, dönemsel vb.) ve çalışmak istediğiniz şehri seçerek iş ilanlarını filtreleyin ve size en uygun ilanlara daha hızlı ulaşın.

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İŞKUR KAMU İŞ İLANLARI 2024 | 10 ilde 11 farklı branşta KPSS’siz başvuru ekranı açıldı: İşte il il branşlar ve şartlar...

4. İlanları İnceleyin ve Başvurunuzu Yapın

Arama kriterlerinize göre listelenen iş ilanlarını dikkatlice inceleyin. İlginizi çeken bir ilana tıklayarak iş tanımı, aranan nitelikler, çalışma şartları gibi detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İlanı ve koşullarını uygun buluyorsanız "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayın.

5. Başvurularınızı Takip Edin

Başvuru yaptığınız ilanlarla ilgili gelişmeleri takip etmek için İŞKUR hesabınızdaki "Başvurularım" bölümünü düzenli olarak kontrol edin. Bu bölümde başvurularınızın durumunu ve işverenlerden gelen olası geri dönüşleri görebilirsiniz.

6. İşveren Davetlerini Kaçırmayın

Başvurunuz olumlu değerlendirilirse, işverenler sizi iş görüşmesi için davet edebilir. Bu davetler genellikle İŞKUR hesabınıza gelen bildirimler aracılığıyla yapılıyor. Bu nedenle hesabınızı aktif olarak kontrol etmeniz büyük önem taşıyor.

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İŞKUR KAMU İŞ İLANLARI 2024 | 10 ilde 11 farklı branşta KPSS’siz başvuru ekranı açıldı: İşte il il branşlar ve şartlar...

Şehirlere Göre Kamu İş İlanları

İşte şehirler ve açık pozisyonlara göre düzenlenmiş bir liste:

📌Ankara

Şoför-Yük Taşıma

📌Aksaray

Kahvaltı Hazırlama Elemanı

📌Bartın

İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı
Temizlik Görevlisi

📌Burdur

Tır-Çekici Şoförü
Aşçı Yardımcısı

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İŞKUR KAMU İŞ İLANLARI 2024 | 10 ilde 11 farklı branşta KPSS’siz başvuru ekranı açıldı: İşte il il branşlar ve şartlar...

📌Bursa

Ön Muhasebeci

📌Erzincan

Soğutma Sistemi Operatörü

📌İzmir

Temizlik Görevlisi