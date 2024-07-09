09 Temmuz 2024, Salı
İŞKUR KAMU İŞ İLANLARI 2024 | 10 ilde 11 farklı branşta KPSS'siz başvuru ekranı açıldı: İşte il il branşlar ve şartlar...
İŞKUR aracılığıyla devlet kurumlarında çalışma fırsatları arayanlar için yeni iş ilanları yayımlandı. Bu haberimizde, kamu personel alımı iş ilanları ve KPSS'siz eleman alımı yapan kurumlar hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız. Hangi kurumların iş başvuru tarihlerini açıkladığı ve KPSS şartı olmadan yapılan kamu personel alımlarıyla ilgili güncel bilgileri öğrenebileceksiniz. İŞKUR'un Temmuz ayı kamu personel alımı iş ilanları, kadrolar ve kontenjanlar hakkında merak ettikleriniz haberimizde...
Giriş: 09.07.2024 09:17
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7