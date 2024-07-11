Öğretmen il içi ve il dışı atama başvurusu başladı mı? MEB 2024 öğretmenlere 2. tayin başvuruları ne zaman? İşte kontenjan listesi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin merakla beklediği il içi ve il dışı tayinlerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Tekin, öğretmenlerden gelen yoğun talepler doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerinin ikinci kez gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi. Peki, ikinci il dışı ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? İşte öğretmenlerin heyecanla beklediği tarihler ve detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 11.07.2024 07:40 Güncelleme: 11.07.2024 07:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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