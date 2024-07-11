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Öğretmen il içi ve il dışı atama başvurusu başladı mı? MEB 2024 öğretmenlere 2. tayin başvuruları ne zaman? İşte kontenjan listesi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin merakla beklediği il içi ve il dışı tayinlerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Tekin, öğretmenlerden gelen yoğun talepler doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerinin ikinci kez gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi. Peki, ikinci il dışı ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? İşte öğretmenlerin heyecanla beklediği tarihler ve detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 07:40 Güncelleme: 11.07.2024 07:40
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Öğretmen il içi ve il dışı atama başvurusu başladı mı? MEB 2024 öğretmenlere 2. tayin başvuruları ne zaman? İşte kontenjan listesi...

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin heyecanla beklediği haberi nihayet duyurdu. Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri için ikinci bir başvuru dönemi daha açılıyor. Yaz döneminde ikinci kez yapılacak olan atamalarla ilgili Bakanlık tarafından resmi duyurular yayımlandı. Peki, öğretmenlerin sabırsızlıkla beklediği 2. il içi ve il dışı atama başvuruları başladı mı?

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Öğretmen il içi ve il dışı atama başvurusu başladı mı? MEB 2024 öğretmenlere 2. tayin başvuruları ne zaman? İşte kontenjan listesi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere yaz döneminde ikinci kez il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanıdı. Başvuru tarihleri ve detaylar ise Bakanlık tarafından açıklandı.

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Öğretmen il içi ve il dışı atama başvurusu başladı mı? MEB 2024 öğretmenlere 2. tayin başvuruları ne zaman? İşte kontenjan listesi...

İl Dışı Atama Başvuruları 11 Temmuz'da Başlıyor

İller arası tayin olmak isteyen öğretmenler, 11-16 Temmuz tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecekler. Atama sonuçları ise 18 Temmuz'da ilan edilecek.

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Öğretmen il içi ve il dışı atama başvurusu başladı mı? MEB 2024 öğretmenlere 2. tayin başvuruları ne zaman? İşte kontenjan listesi...

İl İçi Atama Başvuruları Temmuz Sonunda

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenler ise başvurularını 23-26 Temmuz tarihleri arasında yapabilecekler. İl içi atamaların sonuçları ise 30 Temmuz'da belli olacak.

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Öğretmen il içi ve il dışı atama başvurusu başladı mı? MEB 2024 öğretmenlere 2. tayin başvuruları ne zaman? İşte kontenjan listesi...

Başvurular Elektronik Ortamda Yapılacak

Hem il içi hem de iller arası atama başvuruları "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Öğretmenlerin dikkat etmesi gereken önemli bir husus ise, elektronik ortam dışında yapılan başvuruların işleme alınmayacak olması.