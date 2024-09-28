28 Eylül 2024, Cumartesi
2025 memur maaş zammı! Ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
2025 yılı yaklaşırken memur maaşlarına yapılacak zam oranları merak ediliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen zam oranları, enflasyon rakamları ve toplu sözleşme görüşmeleri doğrultusunda şekilleniyor. Son olarak Temmuz ayında yüzde 19,34 oranında zamlanan memur maaşları için Ocak 2025'te yapılacak zam oranları gündemde. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire gibi birçok meslek grubu yeni maaş tablosunu merak ediyor. Peki, 2025 yılı için en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.09.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 15:11