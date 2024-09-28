2025 memur maaş zammı! Ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur Maaş Zamları Nasıl Hesaplanıyor?

Memur maaş zamları, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile hesaplanıyor. Memurlar, Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez bu zam oranlarından yararlanıyor. Şu anki verilere göre, memurların enflasyon farkı alabilmesi için ek olarak yüzde 3,99'luk bir enflasyon artışı daha olması gerekiyor. Bu artış, Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacak ve birikimli olarak hesaplanacak.