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2025 memur maaş zammı! Ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2025 yılı yaklaşırken memur maaşlarına yapılacak zam oranları merak ediliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen zam oranları, enflasyon rakamları ve toplu sözleşme görüşmeleri doğrultusunda şekilleniyor. Son olarak Temmuz ayında yüzde 19,34 oranında zamlanan memur maaşları için Ocak 2025'te yapılacak zam oranları gündemde. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire gibi birçok meslek grubu yeni maaş tablosunu merak ediyor. Peki, 2025 yılı için en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.09.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 15:11
2025 memur maaş zammı! Ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2025'te memurların maaşlarına yapılacak zam, enflasyon verileri ve toplu sözleşme zammıyla belirlenecek. Memur maaşlarına yılda iki kez zam yapılırken, bu zam oranlarının en önemli belirleyicilerinden biri enflasyon rakamları oluyor.

2025 memur maaş zammı! Ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında enflasyon oranı yüzde 3,32 olarak, ağustos ayında 2,47 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayı enflasyon verilerinin de belli olmasıyla, memur ve emekli maaşlarını etkileyecek iki aylık enflasyon farkı belli oldu.

2025 memur maaş zammı! Ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdiden yüzde 5,78'e ulaşan zam farkını elde etmiş oldu. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için ise 3,99 enflasyon artışı daha oluşması gerekiyor. Her ay açıklanan aylık enflasyon oranlarının birikimli olarak hesaplanması ile 2025 Ocak ayı zamları belli olacak.

2025 memur maaş zammı! Ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur Maaş Zamları Nasıl Hesaplanıyor?

Memur maaş zamları, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile hesaplanıyor. Memurlar, Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez bu zam oranlarından yararlanıyor. Şu anki verilere göre, memurların enflasyon farkı alabilmesi için ek olarak yüzde 3,99'luk bir enflasyon artışı daha olması gerekiyor. Bu artış, Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacak ve birikimli olarak hesaplanacak.

2025 memur maaş zammı! Ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2025 Yılı Maaş Tablosu: Merkez Bankası Beklentileri Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Eylül 2024 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi hafif bir düşüşle yüzde 43,31'den yüzde 43,14 seviyesine geriledi. Ocak 2025'te yapılacak memur zam tahminleri ise şu şekilde yer alıyor: