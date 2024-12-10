10 Aralık 2024, Salı
İŞKUR KPSS’siz 78.076 personel alımı yapacak! ilkokul mezunu olana ilanlar sıralandı: Beden işçisi, temizlikçi...
İş arayanlar için yeni fırsatlar kapıda. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2024 yılının ilk 11 ayında 1.3 milyon kişiye iş bulma konusunda önemli bir başarıya imza attı. Halen İŞKUR üzerinden başvurulabilecek 78 binin üzerinde açık iş ilanı bulunuyor. Özellikle sanayi, imalat, perakende ve hizmet sektörlerinde iş gücü ihtiyacı artarken, beden işçiliğinden güvenlik görevliliğine, satış elemanlığından otelcilik sektörüne kadar geniş bir yelpazede yeni kariyer fırsatları sizleri bekliyor.
Giriş Tarihi: 10.12.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 08:40