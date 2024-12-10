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İŞKUR KPSS’siz 78.076 personel alımı yapacak! ilkokul mezunu olana ilanlar sıralandı: Beden işçisi, temizlikçi...

İş arayanlar için yeni fırsatlar kapıda. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2024 yılının ilk 11 ayında 1.3 milyon kişiye iş bulma konusunda önemli bir başarıya imza attı. Halen İŞKUR üzerinden başvurulabilecek 78 binin üzerinde açık iş ilanı bulunuyor. Özellikle sanayi, imalat, perakende ve hizmet sektörlerinde iş gücü ihtiyacı artarken, beden işçiliğinden güvenlik görevliliğine, satış elemanlığından otelcilik sektörüne kadar geniş bir yelpazede yeni kariyer fırsatları sizleri bekliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 08:40
İŞKUR KPSS’siz 78.076 işçi alımı yapacak! ilkokul mezunu olana ilanlar sıralandı: Beden işçisi, temizlikçi, paketleme işçisi...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işe yerleşenlerin sayısı, 2024 yılının 11 ayında önemli bir artış gösterdi. Son verilere göre, Kasım ayında 101 bin 771 kişi, İŞKUR'un desteğiyle işe yerleşti ve toplamda 1 milyon 302 bin kişinin istihdamı sağlandı. Bu başarı, hem kadın hem de genç istihdamının artmasına önemli katkı sundu.

İŞKUR KPSS’siz 78.076 işçi alımı yapacak! ilkokul mezunu olana ilanlar sıralandı: Beden işçisi, temizlikçi, paketleme işçisi...

Kadın, Genç ve Engelli İstihdamında Rekor Artış

2024 yılı Ocak-Kasım dönemi itibarıyla İŞKUR, 498 bin 469 kadının, 475 bin 865 gencin, 38 bin 472 engellinin ve 246 bin 402 yükseköğrenim mezununun iş bulmasına yardımcı oldu. Bu rakamlar, İŞKUR'un hedef kitlelere yönelik sağladığı istihdam katkısının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

İŞKUR KPSS’siz 78.076 işçi alımı yapacak! ilkokul mezunu olana ilanlar sıralandı: Beden işçisi, temizlikçi, paketleme işçisi...

Sanayi Sektörü ve İmalat Alanındaki İhtiyaç

Sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirmenin yapıldığı alan, sanayi sektörü oldu. Özellikle imalat sektörü, işe alım konusunda başı çekti. Bu dönemde, sanayi sektörüne ait açık iş sayısı 948 bin 265 oldu. Diğer yandan, İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş ilanlarının Kasım ayında 169 bin 528, yılbaşından itibaren ise toplam 2 milyon 407 bin olduğu bildirildi.

İŞKUR KPSS’siz 78.076 işçi alımı yapacak! ilkokul mezunu olana ilanlar sıralandı: Beden işçisi, temizlikçi, paketleme işçisi...

İşe Yerleştirilen Meslekler ve İhtiyaç Duyulan Alanlar

İŞKUR'un verilerine göre, Kasım ayında en fazla işe yerleştirilen meslekler arasında özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi öne çıkıyor. Aynı dönemde, sanayi alanında en çok ihtiyaç duyulan iş gücü ise beden işçisi, makineci (dikiş), paketleme işçisi ve konfeksiyon işçisi gibi mesleklerde yoğunlaştı.

İŞKUR KPSS’siz 78.076 işçi alımı yapacak! ilkokul mezunu olana ilanlar sıralandı: Beden işçisi, temizlikçi, paketleme işçisi...

İŞE YERLEŞTİRMEDE İLK 10 MESLEK

11 aylık dönemde işe yerleştirmede ilk 10 sırayı alan meslekler şöyle:

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)
Açık iş: 79.083 İşe yerleştirme: 66.742

TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI
Açık iş: 68.705 İşe yerleştirme: 64.324

REYON GÖREVLİSİ
Açık iş: 55.096 İşe yerleştirme: 48.107

KONFEKSİYON İŞÇİSİ
Açık iş: 48.882 İşe yerleştirme: 38.425

SERVİS ELEMANI (GARSON)
Açık iş: 58.477 İşe yerleştirme: 37.030

DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (ELLE)
Açık iş: 36.238 İşe yerleştirme: 30.305

SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI
Açık iş: 52.949 İşe yerleştirme: 30.223

MARKET ELEMANI
Açık iş: 35.996 İşe yerleştirme: 29.996

PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA)
Açık iş: 25.174 İşe yerleştirme: 23.475

ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
Açık iş: 28.462 İşe yerleştirme: 22.066

İŞKUR KPSS’siz 78.076 işçi alımı yapacak! ilkokul mezunu olana ilanlar sıralandı: Beden işçisi, temizlikçi, paketleme işçisi...

EN ÇOK AÇIK NEREDE? İŞTE MESLEKLERE GÖRE AÇIK İŞLER

BEDEN İŞÇİSİ (GENEL): 18.355

TEMİZLİK GÖREVLİSİ: 3.181

MAKİNECİ (DİKİŞ): 1.810

PAKETLEME İŞÇİSİ: 1.242

KONFEKSİYON İŞÇİSİ: 1.241

SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI: 1.187

AMBAR/DEPO GÖREVLİSİ: 1.143

SERVİS ELEMANI (GARSON): 1.115

ÖN MUHASEBECİ: 904

ŞOFÖR-YÜK TAŞIMA: 880

KASİYER: 825

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ): 801

REYON GÖREVLİSİ: 763

BÜRO MEMURU (GENEL): 736

ELEKTRİKÇİ (GENEL): 637

GÜVENLİK GÖREVLİSİ: 624

GAZALTI KAYNAKÇISI (MIG-MAG KAYNAKÇISI): 582

BEDEN İŞÇİSİ (TEMİZLİK): 573

ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ: 562

AŞÇI: 526

FORKLİFT OPERATÖRÜ: 524

İŞKUR KPSS’siz 78.076 işçi alımı yapacak! ilkokul mezunu olana ilanlar sıralandı: Beden işçisi, temizlikçi, paketleme işçisi...

BULAŞIKÇI (STEVARD): 519

MARKET ELEMANI: 518

SATIŞ DANIŞMANI / UZMAN YARDIMCISI: 503

DEPO İŞÇİSİ (ELLEÇLEME): 501

PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA): 489

SEVKİYAT GÖREVLİSİ: 486

PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI: 467

İŞKUR KPSS’siz 78.076 işçi alımı yapacak! ilkokul mezunu olana ilanlar sıralandı: Beden işçisi, temizlikçi, paketleme işçisi...

BEDEN İŞÇİSİ (İNŞAAT): 446

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI (POMPACI): 438

KALİTE KONTROLCÜ: 431

MUTFAK GÖREVLİSİ: 421

KAYNAKÇI: 371

LOJİSTİK ELEMANI: 355

AŞÇI YARDIMCISI: 343

CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRÜ: 340

BEDEN İŞÇİSİ (TAŞIMA, YÜKLEME-BOŞALTMA): 331

KAMYON ŞOFÖRÜ: 323

MEKANİK BAKIM ONARIMCISI: 322

OTO BAKIM-ONARIMCISI (OTOMOTİV MEKANİKCİSİ): 321

GENEL ALAN TEMİZLEME GÖREVLİSİ/MEYDANCI: 320

MERMER İŞÇİSİ: 294

HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI: 292

DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (MAKİNE İLE): 281

DEPO SEVKİYAT SORUMLUSU: 279

ELEKTRİK TEKNİSYENİ: 270

DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ: 270