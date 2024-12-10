İŞKUR KPSS’siz 78.076 personel alımı yapacak! ilkokul mezunu olana ilanlar sıralandı: Beden işçisi, temizlikçi...

Sanayi Sektörü ve İmalat Alanındaki İhtiyaç

Sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirmenin yapıldığı alan, sanayi sektörü oldu. Özellikle imalat sektörü, işe alım konusunda başı çekti. Bu dönemde, sanayi sektörüne ait açık iş sayısı 948 bin 265 oldu. Diğer yandan, İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş ilanlarının Kasım ayında 169 bin 528, yılbaşından itibaren ise toplam 2 milyon 407 bin olduğu bildirildi.