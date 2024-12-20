Viral Galeri Viral Tıkla Resmi Gazete'de duyuruldu! Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapıyor: Başvuru şartları ve detaylar

Resmi Gazete'de duyuruldu! Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapıyor: Başvuru şartları ve detaylar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) için sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların, 2024 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılmış ve geçerli bir puan almış olmaları gerekiyor. Peki, başvuru tarihleri ne zaman? İşte başvuru şartları ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2024 10:53
Resmi Gazete’de duyuruldu! Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapıyor: Başvuru şartları ve detaylar

Milli Savunma Bakanlığı, Resmi Gazete'de sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. MSB, personel alımı başvurularını 28 Kasım – 28 Aralık 2024 tarihleri arasında kabul edecek. Başvuru işlemleri, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, adayların belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki başvuru koşulları neler?

Resmi Gazete’de duyuruldu! Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapıyor: Başvuru şartları ve detaylar

Başvuru Koşulları Neler?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.

Resmi Gazete’de duyuruldu! Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapıyor: Başvuru şartları ve detaylar

Sınav Ücreti ve Ödeme Detayları

Sınav ücreti 200 TL olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretlerini T.C. Vakıflar Bankası'nın internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Millî Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından T.C. kimlik numaralarını girerek yatırabilecekler.

Sınav Tarihi ve Yeri

Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar, sınav tarihi ve yeri bilgisine https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden erişebilecekler. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacak.

MSB Sözleşmeli Personel Alımı Detayları İçin Tıklayın.

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