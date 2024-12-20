Resmi Gazete'de duyuruldu! Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapıyor: Başvuru şartları ve detaylar
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) için sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların, 2024 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılmış ve geçerli bir puan almış olmaları gerekiyor. Peki, başvuru tarihleri ne zaman? İşte başvuru şartları ve detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2024 10:53