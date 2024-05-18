19-31 Mayıs'ta İŞKUR'dan hastanelere beden işçisi, temizlik görevlisi ve çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı başladı! En az 23.800 TL maaşla! İşte başvuru şartları
Sağlık sektöründe kariyer yapmayı hayal edenler için İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından müjdeli bir haber geldi. Türkiye genelindeki hastanelerde gerçekleştirilecek olan geniş çaplı personel alımı, sektördeki iş olanaklarını önemli ölçüde artırıyor. İŞKUR, beden işçisi, temizlik görevlisi ve çağrı merkezine çok çeşitli pozisyonlar için binlerce yeni iş fırsatı sunacak. Bu alımlar, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sağlık alanındaki hizmet standartlarını yükseltmek amacı taşımaktadır.
Giriş Tarihi: 18.05.2024
12:33 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
12:35
Sağlık sektörü, sürekli gelişen ve insan kaynağına duyulan ihtiyacın hiç azalmadığı kritik bir alan. Özellikle pandemi sürecinden sonra hastanelerin personel ihtiyacı daha da arttı. İŞKUR'un bu alımdaki amacı, hastanelerdeki hizmet kalitesini artırarak, vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti sunmak.
Başvuru Şartları Nelerdir?
Başvuru yapacak adayların dikkate alması gereken genel şartlar şunlardır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. İlgili pozisyon için belirlenen yaş sınırlarını karşılamak. Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için en az ilkokul mezunu olmak gerekmektedir. Sekreter pozisyonları için ise ilgili alanda meslek lisesi, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim almış olmak gerekiyor. Herhangi bir sağlık sorunu veya engelin bulunmaması. İlgili pozisyon için gerekli belgelere sahip olmak. Örneğin, güvenlik görevlisi için güvenlik kimlik kartı ya da sekreter için bilgisayar kullanım sertifikası gibi.
Başvurular Nasıl Yapılır?
Başvurular, İŞKUR'un e-şube sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yaparak, açık pozisyonlar ve gerekli başvuru şartları hakkında detaylı bilgi edinebilirler. İŞKUR, yeni alım ilanlarını da sürekli olarak web sitesi üzerinden duyurmaktadır.
Hastanelerde Personel Alım Süreci Nasıl İşler?
Hastaneler, personel ihtiyaçlarını çeşitli kanallar aracılığıyla kamuoyuna duyurur. İş İlanlarının Yayınlanması: İlanlarda belirtilen yöntem ve koşullara göre adaylar başvurularını gerçekleştirir. Başvuru Süreci: Başvurular, hastane yetkilileri tarafından incelenir ve uygun adaylar mülakata veya sınava davet edilir. Ön Değerlendirme: Adayların mesleki ve kişisel yetkinlikleri değerlendirilir. Mülakat ve/veya Sınav Süreci: Uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılır. Referans Kontrolü ve İş Teklifi:
Güncel İş İlanları ve Son Başvuru Tarihleri
Türkiye genelinde birçok sektörde ve farklı şehirlerde çeşitli pozisyonlar için açık iş ilanları bulunmaktadır. Aşağıda, pozisyonlara ve ilgili şehirlere göre düzenlenmiş, son başvuru tarihlerine göre sıralanmış güncel iş fırsatlarını bulabilirsiniz. İş ilanlarına başvuru yapmak ve işyeri adını görmek için ilgili sistemlere üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Beden İşçisi (Genel) Çalışma Yeri: KOCAELİ / GEBZE Pozisyon Sayısı: 1 Son Başvuru Tarihi: 29.05.2024 Kalan Gün: 15