24 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

İŞKUR 81 ilde beden işçisi alacak! En az ilkokul mezunu 24.907 personel istihdam edilecek: İşte başvuru ekranı...

Kariyer hedefleyenler için İŞKUR'dan müjdeli bir haber geldi. Türkiye genelinde yapılacak geniş kapsamlı personel alımı, iş olanaklarını önemli ölçüde artırıyor. İŞKUR, binlerce yeni iş fırsatıyla beden işçisi pozisyonunda istihdam sağlayacak. Bu gelişme, iş arayanlar için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 10:22
  • 1
  • 5
İŞKUR 81 ilde beden işçisi alacak! En az ilkokul mezunu 24.907 personel istihdam edilecek: İşte başvuru ekranı...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Beden İşçisi alımlarını sürdürmeye devam ediyor. Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe istihdam edilmek üzere, en az ilkokul mezunu 24.907 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kurumlar, ihtiyaçlarına göre ilanlarını yayımlayarak alım yapılacak pozisyonlara ilişkin başvuru koşullarını ve ayrıntıları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Adaylardan en temel şart olarak ilkokul mezunu olma koşulu aranıyor. İşte İŞKUR personel alım ilanları...

  • 2
  • 5
İŞKUR 81 ilde beden işçisi alacak! En az ilkokul mezunu 24.907 personel istihdam edilecek: İşte başvuru ekranı...

İŞKUR'dan Beden İşçisi Alımlarına Başvuru Nasıl Yapılır?

İş arayanlar için müjde! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden beden işçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak oldukça kolay.

  • 3
  • 5
İŞKUR 81 ilde beden işçisi alacak! En az ilkokul mezunu 24.907 personel istihdam edilecek: İşte başvuru ekranı...

İşte adım adım başvuru süreci:

📍İŞKUR İnternet Sitesine Giriş: esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine girin.
📍Beden İşçisi Araması: Açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak arama yapın.
📍İlanları İnceleme: Listelenen beden işçisi alım ilanlarını inceleyin.
📍E-Devlet Şifresiyle Başvuru: Seçtiğiniz ilanlara E-Devlet şifrenizle kolayca başvurabilirsiniz.

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

  • 4
  • 5
İŞKUR 81 ilde beden işçisi alacak! En az ilkokul mezunu 24.907 personel istihdam edilecek: İşte başvuru ekranı...

Beden İşçisi Başvuru Şartları:

📌Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
📌En az ilköğretim mezunu olmak
📌18 ile 45 yaş arasında olmak
📌Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak
📌Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesi istenebilir.

  • 5
  • 5
İŞKUR 81 ilde beden işçisi alacak! En az ilkokul mezunu 24.907 personel istihdam edilecek: İşte başvuru ekranı...

Beden İşçisi Kimdir?

Beden işçileri, kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma gibi işleri yapan ve basit işçilik aletlerini kullanan kişilerdir. Ücret karşılığında çeşitli işlerde çalışırlar.