24 Haziran 2024, Pazartesi
İŞKUR 81 ilde beden işçisi alacak! En az ilkokul mezunu 24.907 personel istihdam edilecek: İşte başvuru ekranı...
Kariyer hedefleyenler için İŞKUR'dan müjdeli bir haber geldi. Türkiye genelinde yapılacak geniş kapsamlı personel alımı, iş olanaklarını önemli ölçüde artırıyor. İŞKUR, binlerce yeni iş fırsatıyla beden işçisi pozisyonunda istihdam sağlayacak. Bu gelişme, iş arayanlar için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.
Giriş: 24.06.2024 10:22
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