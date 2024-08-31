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Haberler Galeri POMEM 32. Dönem başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak? 2024 Polislik başvuru tarihleri ve şatları...

POMEM 32. Dönem başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak? 2024 Polislik başvuru tarihleri ve şatları...

POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Adayların gözleri Polis Akademisi tarafından her yıl yapılan polis alımı başvurularına çevrildi. Peki POMEM 32. dönem başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.08.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 15:30
POMEM 32. Dönem başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak? 2024 Polislik başvuru tarihleri ve şatları...

Polis olma hayali kuran binlerce aday, 32. dönem POMEM başvuru tarihlerini büyük bir merakla bekliyor. Her yıl Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde yaklaşık sekiz aylık yoğun bir eğitim sürecinden geçen adaylar, bu yıl da başvuruların ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki, 32. dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru koşulları neler? İşte merak edilen tüm detaylar!

POMEM 32. Dönem başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak? 2024 Polislik başvuru tarihleri ve şatları...

32. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

31. dönem POMEM başvuruları geçtiğimiz dönemde 4 Nisan tarihinde başlayarak 14 Nisan'da sona ermişti. Bu tarihler, başvuru yapmayı planlayan adaylar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Henüz 32. dönem başvuru tarihleri resmi olarak duyurulmuş değil, ancak başvuruların geçtiğimiz dönemle aynı tarih aralığında başlaması bekleniyor. Adayların, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi duyurularını yakından takip etmeleri öneriliyor.

POMEM 32. Dönem başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak? 2024 Polislik başvuru tarihleri ve şatları...

POMEM Başvuru Şartları Neler?

Polis olma yolunda atılacak ilk adım olan POMEM başvurularında belirli kriterler aranıyor. Adayların başvuru yapmadan önce bu şartları dikkatle incelemeleri ve uygun olup olmadıklarını değerlendirmeleri gerekiyor. İşte 32. dönem POMEM başvuru şartları:

T.C. Vatandaşı Olmak: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları zorunludur.

Eğitim Durumu: Adayların lisans mezunu olmaları veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

KPSS Puanı: 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az 60,00 taban puan almış olmak gerekiyor. Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için ise bu taban puanın en az %80'ini almış olmak yeterli.

POMEM 32. Dönem başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak? 2024 Polislik başvuru tarihleri ve şatları...

Yaş Şartı: Adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. (01 Ocak 1995 ve sonrasında doğmuş olmak)

Fiziki Şartlar: Erkek adayların en az 167 cm, kadın adayların ise en az 162 cm boyunda olmaları ve beden kitle indekslerinin 18 ile 27 arasında olması gerekiyor.

Sağlık Durumu: Adayların silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelinin bulunmaması ve sağlık yönünden Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne kabul edilmelerini engelleyecek bir rahatsızlıklarının olmaması gerekiyor.

Temiz Adli Sicil: Adayların, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmaları, herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye olmamaları ve alkol, uyuşturucu gibi maddelerden dolayı tedavi görmemiş olmaları gerekiyor.

Güvenlik Soruşturması: Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması da başvuru şartları arasında yer alıyor.