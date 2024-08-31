POMEM 32. Dönem başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak? 2024 Polislik başvuru tarihleri ve şatları...

Yaş Şartı: Adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. (01 Ocak 1995 ve sonrasında doğmuş olmak)

Fiziki Şartlar: Erkek adayların en az 167 cm, kadın adayların ise en az 162 cm boyunda olmaları ve beden kitle indekslerinin 18 ile 27 arasında olması gerekiyor.

Sağlık Durumu: Adayların silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelinin bulunmaması ve sağlık yönünden Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne kabul edilmelerini engelleyecek bir rahatsızlıklarının olmaması gerekiyor.

Temiz Adli Sicil: Adayların, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmaları, herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye olmamaları ve alkol, uyuşturucu gibi maddelerden dolayı tedavi görmemiş olmaları gerekiyor.

Güvenlik Soruşturması: Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması da başvuru şartları arasında yer alıyor.