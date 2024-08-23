ASELSAN iş başvuru ekranı 2024 | KPSS ŞARTSIZ ASELSAN 60 farklı kadroda alımlara başladı! İşte kadrolar ve başvuru detayları...

Savunma sanayinin önde gelen isimlerinden ASELSAN, 2024 yılı için büyük bir personel alım hamlesi başlattığını duyurdu. Elektronik mühendisliğinden yazılım geliştirmeye, soğutucu sistemlerden akustik sistemlere kadar geniş bir yelpazede 60 farklı alanda yeni personel alımı yapılacak. ASELSAN, bünyesindeki eksiklikleri gidermek ve genişleyen projeleri desteklemek amacıyla yüzlerce yeni çalışan arayışında. Açık iş pozisyonlarına ve başvuru detaylarına dair bilgileri paylaşan ASELSAN, bu fırsatla ilgili ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.