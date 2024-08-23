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Haberler Galeri ASELSAN iş başvuru ekranı 2024 | KPSS ŞARTSIZ ASELSAN 60 farklı kadroda alımlara başladı! İşte kadrolar ve başvuru detayları...

ASELSAN iş başvuru ekranı 2024 | KPSS ŞARTSIZ ASELSAN 60 farklı kadroda alımlara başladı! İşte kadrolar ve başvuru detayları...

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, KPSS şartı olmaksızın yeni personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Şirket, açık pozisyonlar ve başvuru şartları hakkında detayları paylaştı. ASELSAN, çeşitli alanlarda görev alacak yeni çalışanlar arayışında olduğunu belirterek, başvuru süreciyle ilgili ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. İşte ASELSAN'ın yeni personel alım ilanları ve başvuru koşulları hakkında bilmeniz gerekenler.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 17:29 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 17:29
ASELSAN iş başvuru ekranı 2024 | KPSS ŞARTSIZ ASELSAN 60 farklı kadroda alımlara başladı! İşte kadrolar ve başvuru detayları...

Savunma sanayinin önde gelen isimlerinden ASELSAN, 2024 yılı için büyük bir personel alım hamlesi başlattığını duyurdu. Elektronik mühendisliğinden yazılım geliştirmeye, soğutucu sistemlerden akustik sistemlere kadar geniş bir yelpazede 60 farklı alanda yeni personel alımı yapılacak. ASELSAN, bünyesindeki eksiklikleri gidermek ve genişleyen projeleri desteklemek amacıyla yüzlerce yeni çalışan arayışında. Açık iş pozisyonlarına ve başvuru detaylarına dair bilgileri paylaşan ASELSAN, bu fırsatla ilgili ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

ASELSAN iş başvuru ekranı 2024 | KPSS ŞARTSIZ ASELSAN 60 farklı kadroda alımlara başladı! İşte kadrolar ve başvuru detayları...

ASELSAN Personel Alımı: Başvuru Şartları ve Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Başvuru Süreci ve Adımlar

ASELSAN, 2024 yılı için geniş bir pozisyon yelpazesinde personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle ASELSAN'ın kariyer sayfasına, aselsan.com/tr/kariyer/acik-pozisyonlar, giriş yapmaları gerekiyor. Bu sayfada açık kadrolar ve pozisyonlara dair detaylar listelenmiş durumda. Adaylar, başvuru ikonuna tıklayarak, daha önce başvuru yapmadıysa kişisel bilgilerini doldurarak hesap oluşturabilir ve uygun pozisyonlara başvurularını tamamlayabilirler.

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ASELSAN iş başvuru ekranı 2024 | KPSS ŞARTSIZ ASELSAN 60 farklı kadroda alımlara başladı! İşte kadrolar ve başvuru detayları...

Alım Yapılacak Pozisyonlar

ASELSAN, çeşitli alanlarda personel alımı gerçekleştirecek. Başvurulabilecek bazı pozisyonlar şunlar:

Yapay Zeka Mühendisi
C++ Yazılım Mühendisi
Mikroelektronik Sistemler Proje Mühendisi
İhracat Kontrol Uyum Uzmanı
Deniz Haberleşme Sistem Mühendisi
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Bilgisayar Mühendisi
Radar Sistem Mühendisi
Web Ön Yüz Geliştiricisi
FPGA Tasarım Mühendisi

AÇIK İŞ POZİSYONLARININ TAMAMINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

ASELSAN iş başvuru ekranı 2024 | KPSS ŞARTSIZ ASELSAN 60 farklı kadroda alımlara başladı! İşte kadrolar ve başvuru detayları...

Başvuru Kriterleri ve Ek Puanlar

Başvurularınızda not ortalamanız 2,5 veya üzerinde ise ek puanlarla işe alım kriterlerini sağlayabilirsiniz. Ek puanlar hakkında detaylı bilgiye ASELSAN'ın resmi web sitesinden erişebilirsiniz. Başvuru formunu doldurduktan sonra, sistem size başvurunuzla ilgili bilgi verecektir.

ASELSAN iş başvuru ekranı 2024 | KPSS ŞARTSIZ ASELSAN 60 farklı kadroda alımlara başladı! İşte kadrolar ve başvuru detayları...

İş Deneyiminden Ek Puan Alımı

Mezuniyet sonrası, yurt içi veya yurt dışı iş deneyimlerinizi belgelendirerek 6 aydan uzun süreli deneyimleriniz için ek puan alabilirsiniz. Bu deneyimlerin, başvurulan görev tanımıyla uyumlu olması gerekmektedir.