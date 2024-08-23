23 Ağustos 2024, Cuma
ASELSAN iş başvuru ekranı 2024 | KPSS ŞARTSIZ ASELSAN 60 farklı kadroda alımlara başladı! İşte kadrolar ve başvuru detayları...
Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, KPSS şartı olmaksızın yeni personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Şirket, açık pozisyonlar ve başvuru şartları hakkında detayları paylaştı. ASELSAN, çeşitli alanlarda görev alacak yeni çalışanlar arayışında olduğunu belirterek, başvuru süreciyle ilgili ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. İşte ASELSAN'ın yeni personel alım ilanları ve başvuru koşulları hakkında bilmeniz gerekenler.
Giriş Tarihi: 23.08.2024 17:29 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 17:29