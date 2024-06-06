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25 bin İlköğretim mezunu Uzman Erbaş alımı başladı! KPSS Yok: 2024/2 Dönem Uzman Erbaş başvuru şartları

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) için toplamda 25 bin Uzman Erbaş alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine dair merak edilen detayları yayınladığı kılavuz ile açıklayan Komutanlık en az ilköğretim mezunu adayların başvurularını kabul edecek. Başvuruları şimdiden online olarak toplamaya başlayan kurum hiçbir branş için KPSS puan şartı koşmuyor. İşte ilana ilişkin merak edilenler….

Giriş Tarihi: 06.06.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 08:55
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25 bin İlköğretim mezunu Uzman Erbaş alımı başladı! KPSS Yok: 2024/2 Dönem Uzman Erbaş başvuru şartları

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayınladı. Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, Bakım, İkmal, Mühimmat, Sıhhiye ve Veteriner sınıflarında görev icra etmek üzere temini yapılacak 25 bin Uzman Erbaş alımı için en az ilköğretim mezunu olma şartı aranıyor. Tüm başvuru şartları ve sürece ilişkin merak edilen tüm detayları yayınlanan kılavuz ile duyuran Komutanlık adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. İşte 2024/2 Dönem Uzman Erbaş alımı detayları…

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25 bin İlköğretim mezunu Uzman Erbaş alımı başladı! KPSS Yok: 2024/2 Dönem Uzman Erbaş başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

(3) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

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25 bin İlköğretim mezunu Uzman Erbaş alımı başladı! KPSS Yok: 2024/2 Dönem Uzman Erbaş başvuru şartları

(4) Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

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25 bin İlköğretim mezunu Uzman Erbaş alımı başladı! KPSS Yok: 2024/2 Dönem Uzman Erbaş başvuru şartları

(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),

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25 bin İlköğretim mezunu Uzman Erbaş alımı başladı! KPSS Yok: 2024/2 Dönem Uzman Erbaş başvuru şartları

(7) Sözleşmeli erbaş ve erlerden;

(a) Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapıyor olmak,

(b) Başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içinde olmak.

(c) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),