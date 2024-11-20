20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik tercihi son gün ne zaman? 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında tercih sürecini 14 Kasım 2024 tarihinde başlattı. Adayların heyecanla takip ettiği süreçte, tercih işlemleri için son gün ve atama sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. İşte sözleşmeli öğretmen tercih sürecine dair tüm detaylar…