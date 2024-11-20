20 Kasım 2024, Çarşamba
20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik tercihi son gün ne zaman? 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başlattığı tercih sürecinde sona gelindi. Bugün, tercih işlemleri için son gün. Adaylar, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla beklerken süreçle ilgili detaylar dikkatle takip ediliyor. İşte MEB'in açıkladığı atama takvimi…
Giriş Tarihi: 20.11.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 06:26