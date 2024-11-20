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20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik tercihi son gün ne zaman? 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başlattığı tercih sürecinde sona gelindi. Bugün, tercih işlemleri için son gün. Adaylar, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla beklerken süreçle ilgili detaylar dikkatle takip ediliyor. İşte MEB'in açıkladığı atama takvimi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.11.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 06:26
20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik tercihi son gün ne zaman? 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında tercih sürecini 14 Kasım 2024 tarihinde başlattı. Adayların heyecanla takip ettiği süreçte, tercih işlemleri için son gün ve atama sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. İşte sözleşmeli öğretmen tercih sürecine dair tüm detaylar…

20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik tercihi son gün ne zaman? 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tercihler İçin Son Gün Ne Zaman?

Sözleşmeli öğretmen adaylarının tercih işlemleri 20 Kasım 2024 Çarşamba günü sona erecek. Adayların tercihlerini e-Devlet sistemi üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Bu süre zarfında tercihlerini yapmayan adaylar, atama sürecine dahil olamayacak.

20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik tercihi son gün ne zaman? 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atama Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MEB, sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının 23 Kasım 2024 Cumartesi günü açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar, tercih ettikleri okullara atanıp atanmadıklarını bu tarihte öğrenebilecek.

20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik tercihi son gün ne zaman? 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Göreve Başlama Süreci Nasıl İşleyecek?

Ataması yapılan öğretmenlerin göreve başlamaları için 7315 sayılı Kanun kapsamında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanması gerekiyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra öğretmenler, atanmış oldukları eğitim kurumlarında görevlerine başlayacak.