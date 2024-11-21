32. Dönem POMEM 12 bin polis alımı başvuru ekranı | PA POMEM 12.000 öğrenci alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI

KPSS Şartı:

Lisans mezunları için 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları içinse 2024 KPSS'de P93 puan türünden en az 65 almış olmak gerekiyor.

Şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için puan şartı daha esnek. Bu adayların belirtilen taban puanların %80'ini almış olmaları yeterli.

Yaş ve Boy Kriteri:

Adayların 1 Ocak 1995 ve sonrasında doğmuş olması şartı aranıyor.

Kadın adaylar için minimum boy sınırı 162 cm, erkek adaylar içinse 167 cm olarak belirlenmiş durumda.

Adayların beden kitle endeksi (BMI) 18-27 arasında olmalı.

Eğitim Durumu:

Lisans, önlisans mezunları veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar başvuru yapabilecek.

Diğer Şartlar:

T.C. vatandaşı olmak,

Silah taşımaya hukuki engeli bulunmamak,

Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları taşımak,

Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak gibi maddeler başvuru kriterleri arasında.