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32. Dönem POMEM 12 bin polis alımı başvuru ekranı | PA POMEM 12.000 öğrenci alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Polis Akademisi, 32. Dönem POMEM alımları için harekete geçti. Lisans ve önlisans mezunları arasından toplamda 12 bin öğrenci seçilecek. Başvuru şartlarından kontenjan dağılımına kadar tüm detaylar belli oldu. İşte başvuru süreci ve kriterler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.11.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 07:33
32. Dönem POMEM 12 bin polis alımı başvuru ekranı | PA POMEM 12.000 polis alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Türkiye'nin güvenlik teşkilatında yer almak isteyenler için dikkat çekici bir fırsat doğdu. Polis Akademisi Başkanlığı lisans ve önlisans mezunlarından toplamda 12 bin adayın polis memuru olarak eğitileceğini duyurdu. Peki kimler başvurabilir, hangi şartlar aranıyor? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...

32. Dönem POMEM 12 bin polis alımı başvuru ekranı | PA POMEM 12.000 polis alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

12 Bin Polis Adayı Alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) için lisans ve önlisans mezunlarından toplamda 12.000 öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Resmi açıklamaya göre, başvurular 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Alım sürecine ilişkin detaylar ve şartlar Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) üzerinden paylaşıldı.

BAŞVURU KILAVUZU VE EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

32. Dönem POMEM 12 bin polis alımı başvuru ekranı | PA POMEM 12.000 polis alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI

KPSS Şartı:

Lisans mezunları için 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları içinse 2024 KPSS'de P93 puan türünden en az 65 almış olmak gerekiyor.
Şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için puan şartı daha esnek. Bu adayların belirtilen taban puanların %80'ini almış olmaları yeterli.

Yaş ve Boy Kriteri:

Adayların 1 Ocak 1995 ve sonrasında doğmuş olması şartı aranıyor.
Kadın adaylar için minimum boy sınırı 162 cm, erkek adaylar içinse 167 cm olarak belirlenmiş durumda.
Adayların beden kitle endeksi (BMI) 18-27 arasında olmalı.

Eğitim Durumu:

Lisans, önlisans mezunları veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar başvuru yapabilecek.

Diğer Şartlar:

T.C. vatandaşı olmak,
Silah taşımaya hukuki engeli bulunmamak,
Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları taşımak,
Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak gibi maddeler başvuru kriterleri arasında.

32. Dönem POMEM 12 bin polis alımı başvuru ekranı | PA POMEM 12.000 polis alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Kontenjan Dağılımı

Lisans Mezunları: 8.160 erkek, 1.440 kadın.
Önlisans Mezunları: 2.040 erkek, 360 kadın.

Toplamda 12.000 aday, belirtilen kontenjanlar dahilinde seçilecek.

32. Dönem POMEM 12 bin polis alımı başvuru ekranı | PA POMEM 12.000 polis alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Başvuru Süreci ve Değerlendirme Aşamaları

Adaylar, başvurularını e-Devlet şifreleriyle http://www.pa.edu.tr adresinden yapabilecek. 09 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar başvurularını tamamlamayan adaylar, sürecin dışında kalacak.

Ön başvuruların ardından, adaylar alınacak kontenjanın 10 katı kadar sıralamaya tabi tutulacak ve şahsen müracaat için çağrılacak. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu sıralamadan muaf tutulacak.

32. Dönem POMEM 12 bin polis alımı başvuru ekranı | PA POMEM 12.000 polis alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Sınav Ücretleri:

32. Dönem POMEM giriş sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların sınav ücretlerine dair bilgiler, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde duyurulacak. Şehit ve vazife malulü eş ve çocukları sınav ücretinden muaf olacak.

32. Dönem POMEM 12 bin polis alımı başvuru ekranı | PA POMEM 12.000 polis alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Eğitim ve Görev Süreci

Sınavlarda başarılı olan adaylar, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim alacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar ise polis memuru olarak göreve başlayacak.