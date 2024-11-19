19 Kasım 2024, Salı
MSB uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2024 | 4.065 uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Başvuru takvimi...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarındaki teknik sınıflardaki personel ihtiyacını karşılamak için toplamda 4065 uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvurular bugün itibarıyla başladı ve 6 Aralık'a kadar sürecek. Hangi sınıflar için alım yapılacağı ve başvuru sürecine ilişkin detaylar açıklandı.
Giriş Tarihi: 19.11.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:42