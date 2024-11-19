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MSB uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2024 | 4.065 uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Başvuru takvimi...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarındaki teknik sınıflardaki personel ihtiyacını karşılamak için toplamda 4065 uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvurular bugün itibarıyla başladı ve 6 Aralık'a kadar sürecek. Hangi sınıflar için alım yapılacağı ve başvuru sürecine ilişkin detaylar açıklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.11.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:42
MSB uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2024 | 4.065 uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Başvuru takvimi...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında teknik sınıflar için uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. 2024/3 dönemine ait temin süreciyle ilgili tüm detaylar, Başvuru Kılavuzunda adaylarla paylaşıldı. İşte süreçle ilgili tüm ayrıntılar...

MSB uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2024 | 4.065 uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Başvuru takvimi...

MSB'den 2024 Uzman Erbaş Alımı: Başvurular Başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında teknik sınıflar için uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. 2024/3 dönemine ait temin süreciyle ilgili tüm detaylar, Başvuru Kılavuzunda adaylarla paylaşıldı. İşte süreçle ilgili tüm ayrıntılar:

Başvurular 6 Aralık'a Kadar Yapılabilecek

Adaylar, 6 Aralık 2024 saat 23.59'a kadar başvurularını çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi'nin (https://personeltemin.msb.gov.tr) e-Devlet ile giriş yapılarak yapılacak.

Çevrimiçi formun doldurulmasıyla başlayan başvuru süreci, sınav ücretinin yatırılmasıyla tamamlanacak.
Adaylar, başvuru formunda yer alan eğitim, iletişim, askerlik durumu gibi bilgileri eksiksiz doldurmalı.

BAŞVURU EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

MSB uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2024 | 4.065 uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Başvuru takvimi...

Sınav Ücreti ve Ödeme Detayları

Sınav ücreti 200 TL olarak belirlendi. Ödeme işlemleri, T.C. Vakıflar Bankası'nın internet/mobil bankacılığı veya ATM cihazları üzerinden yapılacak. Başvuru işlemleri 6 Aralık 2024, sınav ücreti yatırma işlemleri ise en geç 7 Aralık 2024 saat 23.59'a kadar tamamlanmalı. Ödemeler, "Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri" sekmesi üzerinden yapılacak.

MSB uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2024 | 4.065 uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Başvuru takvimi...

Başvuru Süreci ve Belgeler

Başvuru işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler şunlar:

📍Başvuru kılavuzunun dikkatle incelenmesi şart.
📍Form doldurma işleminin ardından adaylar tercih ekranına yönlendirilerek işlemlerini tamamlayacak.
📍Ödeme bilgileri başvuru ekranından mutlaka kontrol edilmeli.
📍Sınav günü, kılavuzda belirtilen belgeler eksiksiz şekilde yanlarında bulundurulmalı.

MSB uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2024 | 4.065 uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Başvuru takvimi...

HANGİ SINIFLAR İÇİN UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILACAK?

KARA KUVVETLERİ

BAKIM

162 (Elektrik-Elektronik branşında) Elektrooptik Tamircisi
32 (Uçak Elektronik Sistemleri branşında) Elektrooptik Tamircisi
167 İş Makinesi Tamircisi
48 K/M Top/Obüs Tamircisi
35 Kullanıcı Bakım Tamircisi
51 Kurtarıcı Araç Operatörü
310 Madeni Gövde Tamircisi
25 (Uçak Gövde Bakım ve Onarım alanında) Madeni Gövde Tamircisi
80 Sahra Hizmet Malzemeleri Tamircisi
151 Silah Tamircisi
185 Tekerlekli Araç Tamircisi
118 Zırhlı Araç Tamircisi
155 Tank Tamircisi

İSTİHKAM

38 Sıhhi Tesisat
44 İnşaat
60 İnşaat Elektrik

MSB uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2024 | 4.065 uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Başvuru takvimi...

DENİZ KUVVETLERİ

ELEKTRİKÇİ

186 Elektrikçi (Genel)
170 Elektronikçi
44 Soğutma ve Yıkama Mak. Onarımcısı

DENİZ İSTİHKAM

58 İnşaatçı (Duvarcı, Betoncu, Sıvacı dahil)
49 İskeleci
121 Marangoz

İKMALCİ

29 Aşçı
58 Ambarcı

KADEMECİ

29 Elektrikçi (Motorlu Araç)
27 Döşemeci (Oto dahil)

MEKANİKÇİ

127 Borucu (Su, İstim, Gaz dahil)
39 Dökümcü
219 Kaynakçı
166 Tenekeci
196 Tesviyeci (Su altı dahil), Planyacı (Vargel)
35 Tezgâh Bakım ve Onarımcısı
113 Tomacı

MOTORCU

26 Çarkçı (Liman ve Yakınsu)
23 İş Makinaları Onarımcısı
174 Motorcu

PORSUN

89 Armador
109 Boyacı
33 Gemi Adamları
58 Raspacı

SERDÜMEN

19 Serdümen

ŞOFÖR

35 İş Makineleri Operatörü (Ağır)
31 İş Makineleri Operatörü (Hafif)

YARA SAVUNMA

67 Genel Servis İşçisi (Tersanelerde)
120 Sac ve İnce Sac

MSB uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2024 | 4.065 uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Başvuru takvimi...

HAVA KUVVETLERİ

İSTİHKAM

27 İnşaatçı
3 Boya Badanacı
19 Ahşap Doğramacı ve Mobilyacı
34 Metal Doğramacı ve Kaynakçı
21 İş Makineleri Bakımcısı
35 İş Makineleri Operatörü
18 Sıhhi Tesisat ve Isıtmacı
64 Elektrik ve Güç Kaynakları Bakımcısı-1 (Elektrik)
65 Elektrik ve Güç Kaynakları Bakımcısı-2 (Elektronik)
7 Bariyer ve Meydan Aydınlatma Sistemleri Bakımcısı
39 Yangın Önleme, Söndürme ve Kurtarma Uzman Erbaşı

ULAŞTIRMA

23 Araç Bakımcısı
10 Araç Elektrikçisi
14 Araç Boyacı
12 Araç Kaportacısı
10 Araç Lastikçisi

UÇAK BAKIM

31 Uçak Sistemleri Destek Uzman Erbaşı-1 (Uçak Elektronik Sistemleri Bakım Onarım)
14 Uçak Sistemleri Destek Uzman Erbaşı-2 (Uçak Gövde Bakım Ve Onarım)
48 Uçak Sistemleri Destek Uzman Erbaşı-3 (Uçak Motor Ve Sistemler Bakım Ve Onarım)