MSB uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2024 | 4.065 uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Başvuru takvimi...

MSB'den 2024 Uzman Erbaş Alımı: Başvurular Başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında teknik sınıflar için uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. 2024/3 dönemine ait temin süreciyle ilgili tüm detaylar, Başvuru Kılavuzunda adaylarla paylaşıldı. İşte süreçle ilgili tüm ayrıntılar:

Başvurular 6 Aralık'a Kadar Yapılabilecek

Adaylar, 6 Aralık 2024 saat 23.59'a kadar başvurularını çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi'nin (https://personeltemin.msb.gov.tr) e-Devlet ile giriş yapılarak yapılacak.

Çevrimiçi formun doldurulmasıyla başlayan başvuru süreci, sınav ücretinin yatırılmasıyla tamamlanacak.

Adaylar, başvuru formunda yer alan eğitim, iletişim, askerlik durumu gibi bilgileri eksiksiz doldurmalı.

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