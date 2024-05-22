22 Mayıs 2024, Çarşamba
148 bin TL maaşla personel alacak! TÜİK kadroları ve şartları açıkladı! İşte yeni kadroların maaşları
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Yazılım Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş ile personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar açıklanırken kurum, e-Devlet üzerinden başvuruları online olarak toplayacak. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 22.05.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 08:56
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