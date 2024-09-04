04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri 118. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi açıklandı mı?

118. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi açıklandı mı?

118. dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü (DHY) kura çekilişi gündemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi Tıp fakültesi mezunları, uzmanlık eğitimini tamamlayan doktorlar ve yan dal uzmanları için büyük önem taşıyor. 4 Eylül Çarşamba günü saat 10.30'da başlayan kura çekimine ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 10:45
118. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu sorusunun cevabı merak konusu oldu. 118. Dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi, 4 Eylül Çarşamba günü saat 10.30'da Sağlık Bakanlığı tarafından noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilmeye başlandı. Tıp fakültesi mezunları ile uzmanlık eğitimini tamamlayan doktorların atama yerleri, kura çekimi sonrası ilan edilecek. Peki, DHY kura çekimi isim listesi yayınlandı mı? İşte detayları...

118. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi açıklandı mı?

118. Dönem DHY Kura Çekimi Bugün

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi, bugün saat 10:30'da Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda başladı. Canlı olarak Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan kura çekimi, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen doktorlar için büyük bir merakla takip ediliyor.

Kura çekilişi Bakanlığın Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimine katılımcı alınmayacak. Kurayı canlı izlemek isteyenler https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi adresinden ulaşabilirler.

118. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi açıklandı mı?

Kura Çekimi Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen atama sonuçları ve nihai isim listesi, Bakanlığın resmi internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek. Sonuçların noter onaylı belgeleri de yine aynı platformda paylaşılacak. Adaylar, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından bu listeleri inceleyebilecek.

Dönem DHY kura çekimi sonuçları açıklandığında, detaylarıyla birlikte haberimizde yer alacak.

118. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi açıklandı mı?

Göreve Başlamadan Önce Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

Göreve başlarken, atanan doktorların belirli belgeleri hazırlaması gerekiyor. Bu belgeler arasında mal bildirim formu, son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi veya adli sicil beyan dilekçesi ve sağlık raporu bulunuyor. Ayrıca, mazeret sonucu yerleşen adayların, sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını teslim etmeleri gerekiyor. Tüm belgeler, göreve başlama sürecinde ilgili birimlere sunulmalıdır.