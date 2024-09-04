04 Eylül 2024, Çarşamba
118. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi açıklandı mı?
118. dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü (DHY) kura çekilişi gündemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi Tıp fakültesi mezunları, uzmanlık eğitimini tamamlayan doktorlar ve yan dal uzmanları için büyük önem taşıyor. 4 Eylül Çarşamba günü saat 10.30'da başlayan kura çekimine ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 10:45