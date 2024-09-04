118. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu sorusunun cevabı merak konusu oldu. 118. Dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi, 4 Eylül Çarşamba günü saat 10.30'da Sağlık Bakanlığı tarafından noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilmeye başlandı. Tıp fakültesi mezunları ile uzmanlık eğitimini tamamlayan doktorların atama yerleri, kura çekimi sonrası ilan edilecek. Peki, DHY kura çekimi isim listesi yayınlandı mı? İşte detayları...