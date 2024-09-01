01 Eylül 2024, Pazar
Memur ve memur emeklisine yüzde 10,36 zam! Maaşlar değişiyor
Memur ve memur emeklileri salı günü açıklanacak olan enflasyon verileri için geri sayıma geçti. Memur ve memur emeklisinin ocak ayında alacağı zam oranını belirleyecek olan enflasyon verisi ile ilgili de ilk tahminler geldi. Toplu sözleşme gereği yüzde 6 zam alacak olan memur ve memur emeklilerinin bir miktar da enflasyon farkı alması bekleniyor. İlk tahminlere göre ocak zammı oranı yüzde 10,36 olacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.09.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:47