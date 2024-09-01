Memur ve memur emeklisine yüzde 10,36 zam! Maaşlar değişiyor

Eğer anketteki tahmin gerçekleşir ve 2024 yılı yüzde 42.84 enflasyon ile tamamlanırsa, 6 aylık TÜFE yüzde 14.52 olacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 4.11 enflasyon farkı alacak. Yüzde 6'lık Ocak zammı da bu fark ile yüzde 10.36'ya ulaşacak. Ocak zammına ilişkin tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 43 bin 267 liraya, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 410 liraya yükselecek.