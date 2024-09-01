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Memur ve memur emeklisine yüzde 10,36 zam! Maaşlar değişiyor

Memur ve memur emeklileri salı günü açıklanacak olan enflasyon verileri için geri sayıma geçti. Memur ve memur emeklisinin ocak ayında alacağı zam oranını belirleyecek olan enflasyon verisi ile ilgili de ilk tahminler geldi. Toplu sözleşme gereği yüzde 6 zam alacak olan memur ve memur emeklilerinin bir miktar da enflasyon farkı alması bekleniyor. İlk tahminlere göre ocak zammı oranı yüzde 10,36 olacak. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.09.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:47
Memur ve memur emeklisine yüzde 10,36 zam! Maaşlar değişiyor

Milyonlarca memur ve emekliye Ocak'ta zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından geçen yıl belirlenmişti. Buna göre Ocak'ta maaşlara yüzde 6 zam yapılacak. Ayrıca enflasyon farkı da oluşursa bu da zam oranına eklenecek. Enflasyon farkı için 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 10'u aşması gerekecek. Aşan kısım enflasyon farkını gösterecek. Enflasyon farkı zam oranını yükseltecek.

Memur ve memur emeklisine yüzde 10,36 zam! Maaşlar değişiyor

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Enflasyon tahminleri memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alabileceğini ortaya koyuyor.

AA Finans 11 ekonomistle gerçekleştirdiği enflasyon beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.64 oldu. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 42.84 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklisine yüzde 10,36 zam! Maaşlar değişiyor

Eğer anketteki tahmin gerçekleşir ve 2024 yılı yüzde 42.84 enflasyon ile tamamlanırsa, 6 aylık TÜFE yüzde 14.52 olacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 4.11 enflasyon farkı alacak. Yüzde 6'lık Ocak zammı da bu fark ile yüzde 10.36'ya ulaşacak. Ocak zammına ilişkin tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 43 bin 267 liraya, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 410 liraya yükselecek.

Memur ve memur emeklisine yüzde 10,36 zam! Maaşlar değişiyor

Memurlar ve emekliler Ocak zammının oranını o ayın başında öğrenecek. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeni maaşlar belli olacak. Bu artışa ilaveten refah payı ve benzeri bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da aynı ayda karara bağlanacak.

Memur ve memur emeklisine yüzde 10,36 zam! Maaşlar değişiyor

MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 59.467
Yüzde 10.36 zamlı: 65.627,78

Memur (Üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 40.817
Yüzde 10.36 zamlı: 45.045,64