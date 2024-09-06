OVP ile çalışanlara esnek mesai müjdesi! Çalışma saatleri düşecek, tatiller uzayacak!

Yenilikler ve Değişiklikler

Esnek Çalışma Modelleri: Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma gibi modern çalışma biçimleri, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre düzenlenecek. Kadın ve erkek fırsat eşitliği ile iş-özel yaşam dengesi gözetilerek, kamuda ve özel sektörde daha esnek çalışma saatleri getirilecek.

İş Kanunu Değişiklikleri: Sosyal taraflarla yapılacak diyalog ve ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak. Yeşil ve dijital dönüşümün etkileri analiz edilerek, uyum ve adil geçiş süreçleri için programlar hayata geçirilecek.

Her Yaş İçin Uygun Meslekler: Program, her yaş grubundaki bireylerin aktif çalışma hayatında kalmalarını destekleyecek. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile mevcut becerilerin günümüz ihtiyaçlarına uyarlanması sağlanacak.