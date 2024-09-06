06 Eylül 2024, Cuma
OVP ile çalışanlara esnek mesai müjdesi! Çalışma saatleri düşecek, tatiller uzayacak!
OVP ile birlikte esnek çalışma ve uzaktan çalışma modelleri tekrar gündeme geldi. Yapılacak yeni düzenleme ile birlikte iş ve özel hayatın daha dengeli olması bekleniyor. Yaşı kaç olursa olsun çalışmak isteyen herkes için uygun alanlar oluşturulacak. İşte çalışma hayatında köklü değişikler yapılacak düzenlemeye ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'in haberi...
Giriş Tarihi: 06.09.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:46