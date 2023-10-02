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Zodyak kazası sonrası Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı hakkında flaş iddia! Hizmetçisinin ahı mı tuttu?
Yunanistan'da zodyak kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çifti ağır yaralanarak tedavi altına alınmıştı. Kısa sürede toparlayan çift, taburcu olarak evlerinde istirahate çekilmişti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Vuslat Doğan Sabancı'yı kaleme aldı. İşte o yazı…