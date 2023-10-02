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Zodyak kazası sonrası Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı hakkında flaş iddia! Hizmetçisinin ahı mı tuttu?

Yunanistan'da zodyak kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çifti ağır yaralanarak tedavi altına alınmıştı. Kısa sürede toparlayan çift, taburcu olarak evlerinde istirahate çekilmişti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Vuslat Doğan Sabancı'yı kaleme aldı. İşte o yazı…

Giriş Tarihi: 02.10.2023 08:47
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Zodyak kazası sonrası Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Doğan Sabancı hakkında flaş iddia! Hizmetçisinin ahı mı tuttu?

Şu sıralar sosyete kulislerinden en çok konuşulan kişi, 24 Ağustos'ta Leros adasında geçirdikleri bot kazasında eşi Ali Sabancı ile ölümden dönen Vuslat Doğan Sabancı.

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Zodyak kazası sonrası Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Doğan Sabancı hakkında flaş iddia! Hizmetçisinin ahı mı tuttu?

Sosyete bir süredir, Vuslat Hanım'ın kazada, yüzündeki neredeyse tüm kemiklerin kırıldığını, damak ve çene kısmında büyük hasarın oluştuğunu, bu yüzden de bir dizi ameliyatla eski sağlığına kavuşabileceğini konuşuyordu.

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Zodyak kazası sonrası Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Doğan Sabancı hakkında flaş iddia! Hizmetçisinin ahı mı tuttu?

Ancak son günlerde sosyeteden Vuslat Hanım ile ilgili başka bir söylenti duymaya başladım. Konuşulanlara göre, Vuslat Hanım, kazadan bir hafta önce, yıllardır evinde çalışan hizmetçi kadını, sudan bir sebepten dolayı kovmuş.

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Zodyak kazası sonrası Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Doğan Sabancı hakkında flaş iddia! Hizmetçisinin ahı mı tuttu?

Kadın giderken, Vuslat Hanım'a çok ağır beddualar etmiş. Bir hafta sonra kaza olunca, olayı bilenler, "Kadının bedduası tuttu, ah aldığı için bu başına geldi" diyormuş ve bu dedikodu kulaktan kulağa bütün sosyeteye yayılmış.

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Zodyak kazası sonrası Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Doğan Sabancı hakkında flaş iddia! Hizmetçisinin ahı mı tuttu?

Vallahi bu sosyete bir alem! Nereden, neleri bulup çıkarıp böyle üzücü bir durumda bile dedikodu malzemesi yapabiliyor.