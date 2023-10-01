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Milyoner'de tarihi gece! Ahmet Talha Dağlı milyonluk soruyu açtırıyor

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla milyonları ATV ekranlarına bağlayan Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam 1 milyon liralık soru ile başlayacak. Geçtiğimiz hafta yarışma boyunca başarılı bir performans gösteren Ahmet Talha Dağlı 500 bin TL değerindeki soruyu doğru bilerek 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanmıştı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz Eylül ayında Rabia Birsen Güvercin de 1 milyonluk soruyu açtırmış ve büyük ödülü kazanarak tarihi bir zafer elde etmişti. Milyoner'de bu kez 1 milyon için kapıyı arayan Ahmet Talha Dağlı ise o soruyu yeni bölümde açtırıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.10.2023 20:28 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023 20:35
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Milyoner’de tarihi gece! Ahmet Talha Dağlı milyonluk soruyu açtırıyor

Ahmet Talha Dağlı'nın 1 milyonluk soruya kadar gelmesi sosyal medyada da büyük bir heyecanın patlamasına neden oldu. Twitter, Facebook ve Instagram gibi platformlarda, programın 1 milyonluk sorusu hakkında birçok paylaşım yapılıyor. Ahmet Talha Dağlı, adeta sosyal medyayı kasıp kavurarak programın gündemini oluşturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyoner’de tarihi gece! Ahmet Talha Dağlı milyonluk soruyu açtırıyor

AHMET TALHA DAĞLI KİMDİR?

19 yaşında olan Ahmet Talha Dağlı, Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü öğrencisi olarak eğitim hayatını sürdürüyor. Başarılı bir öğrenci olan Dağlı, yarışmaya katılarak genel kültür bilgisini de göstermeyi hedefliyor.

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Milyoner’de tarihi gece! Ahmet Talha Dağlı milyonluk soruyu açtırıyor

1 MİLYONLUK SORU!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir milyonluk soru bu akşam açıklanacak.

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Milyoner’de tarihi gece! Ahmet Talha Dağlı milyonluk soruyu açtırıyor

Ahmet Talha Dağlı adlı yarışmacı başarılı bir performans sergileyerek 1 milyonluk soruya ulaştı. Eğer doğru yanıtı verirse 5 milyonluk soruyu da açtırabilecek.

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Milyoner’de tarihi gece! Ahmet Talha Dağlı milyonluk soruyu açtırıyor

5 MİLYONLUK BÜYÜK ÖDÜLE RAMAK KALDI

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.