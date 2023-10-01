Milyoner'de tarihi gece! Ahmet Talha Dağlı milyonluk soruyu açtırıyor

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla milyonları ATV ekranlarına bağlayan Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam 1 milyon liralık soru ile başlayacak. Geçtiğimiz hafta yarışma boyunca başarılı bir performans gösteren Ahmet Talha Dağlı 500 bin TL değerindeki soruyu doğru bilerek 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanmıştı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz Eylül ayında Rabia Birsen Güvercin de 1 milyonluk soruyu açtırmış ve büyük ödülü kazanarak tarihi bir zafer elde etmişti. Milyoner'de bu kez 1 milyon için kapıyı arayan Ahmet Talha Dağlı ise o soruyu yeni bölümde açtırıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.10.2023 20:28 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023 20:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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