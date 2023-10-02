Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan bebek müjdesi! Doktordan izin çıkmayınca eşini dinlemeye gidemedi

Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğini 2019 yılında olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, kısa bir süre sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.