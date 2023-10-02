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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan bebek müjdesi! Doktordan izin çıkmayınca eşini dinlemeye gidemedi
Feyza Aktan'la yaşadığı olaylı ayrılığın ardından gönlünü İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptıran Özcan Deniz kısa sürede nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda bebek beklediği iddia edilen ancak konuyla ilgili açıklama yapmayan Dadgar'ın hamileliği doğrulandı. Doktorundan izin çıkmaması sebebiyle eşinin konserine gidemediği öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.10.2023 09:38Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 09:38