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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan bebek müjdesi! Doktordan izin çıkmayınca eşini dinlemeye gidemedi

Feyza Aktan'la yaşadığı olaylı ayrılığın ardından gönlünü İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptıran Özcan Deniz kısa sürede nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda bebek beklediği iddia edilen ancak konuyla ilgili açıklama yapmayan Dadgar'ın hamileliği doğrulandı. Doktorundan izin çıkmaması sebebiyle eşinin konserine gidemediği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.10.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 09:38
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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan bebek müjdesi! Doktordan izin çıkmayınca eşini dinlemeye gidemedi

Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğini 2019 yılında olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, kısa bir süre sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan bebek müjdesi! Doktordan izin çıkmayınca eşini dinlemeye gidemedi

51 yaşındaki şarkıcı, 20 Ocak'ta sürpriz şekilde kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar ile hayatını birleştirmişti. Samar Dadgar, evlilik haberlerinin yayılmasının ardından gelinlikli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan bebek müjdesi! Doktordan izin çıkmayınca eşini dinlemeye gidemedi

Balayına Dubai'ye giden çiftten Dadgar, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Deniz ile fotoğraflarını paylaşan modacı, gönderisine çocuklu aile ve oyuncak emojileri eklemişti.

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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan bebek müjdesi! Doktordan izin çıkmayınca eşini dinlemeye gidemedi

Ünlü ismin bu hamlesi akıllara hamilelik iddiasını getirmiş, ancak çiftten resmi bir açıklama gelmemişti.

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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan bebek müjdesi! Doktordan izin çıkmayınca eşini dinlemeye gidemedi

Milliyet'in haberine göre; Özcan Deniz, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. 3 bin kişilik salonu hınca hınç dolduran sevenlerine müzik ziyafeti yaşatan Deniz, 2 saat boyunca sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.