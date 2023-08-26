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Zodyak faciası: Böyle parçalanmış | Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı sağlık durumları nasıl? Yunan Sahil Güvenliği kazayı inceliyor

Yunanistan'da tatilde olan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza geçirdi. Yaralanan çift ilk müdahalenin ardından önce Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi, ardından da İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi. İstanbul'da tedavi altında olan çiftin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 26.08.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 09:50
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Zodyak faciası: Böyle parçalanmış | Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı sağlık durumları nasıl? Yunan Sahil Güvenliği kazayı inceliyor

Yunanistan'da tatil yapan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, önceki gün akşam saatlerinde Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi. Yemek için yatlarından ayrılan çift, zodyak ile kayalıklara çarptı. Kazada Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı.

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Zodyak faciası: Böyle parçalanmış | Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı sağlık durumları nasıl? Yunan Sahil Güvenliği kazayı inceliyor

Ali Sabancı, Leros'ta bulunan hastanede, İstanbul'dan getirilen özel ekip tarafından yapılan ameliyat sonrası entübe edildi. İç organlarında hasar olan Sabancı çifti, Bodrum'a getirildi. İlk müdahalenin ardından çift, deniz ambulansı ile Turgutreis Marina'ya nakledildi.

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Zodyak faciası: Böyle parçalanmış | Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı sağlık durumları nasıl? Yunan Sahil Güvenliği kazayı inceliyor

Sağlık ekiplerince karşılanan Ali Sabancı, dün sabah erken saatlerde, Bodrum Turgutreis Limanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Vuslat Doğan Sabancı ise dün saat 15.40 sıralarında ambulans uçakla İstanbul'a aynı hastaneye getirildi.

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Zodyak faciası: Böyle parçalanmış | Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı sağlık durumları nasıl? Yunan Sahil Güvenliği kazayı inceliyor

Çift Bodrum'a getirilirken Ali Sabancı'nın annesi Hayırlı Zerrin Sabancı da limanda çifti bekledi. Hayırlı Zerrin Sabancı'nın oldukça üzgün olduğu görüldü.

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Zodyak faciası: Böyle parçalanmış | Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı sağlık durumları nasıl? Yunan Sahil Güvenliği kazayı inceliyor

KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yunanistan'da kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarını açıkladı. Koca, Ali Sabancı'nın ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildiğini; Vuslat Doğan Sabancı'nın genel durumunun iyi olduğunu söyledi.