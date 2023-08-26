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Haberler Galeri 'Evlenmesine ailesi karşı çıktı' denmişti! Tuğçe Tayfur'dan fotoğraflı yanıt geldi

'Evlenmesine ailesi karşı çıktı' denmişti! Tuğçe Tayfur'dan fotoğraflı yanıt geldi

Tuğçe Tayfur, kısa süre önce birliktelik yaşamaya başladığı Muhammet Aydın ile yıldırım nikahıyla evlendi. Sürpriz nikaha Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın katılmaması, evliliğe karşı oldukları iddiasını gündeme getirdi. Tuğçe Tayfur'dan çıkan haberlere cevap niteliğinde paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 26.08.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 10:51
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’Evlenmesine ailesi karşı çıktı’ denmişti! Tuğçe Tayfur’dan fotoğraflı yanıt geldi

Muhammet Aydın'la yıldırım nikahı ile evlenen Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un nikahına katılmaması hakkında ilk kez konuşmuştu.

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’Evlenmesine ailesi karşı çıktı’ denmişti! Tuğçe Tayfur’dan fotoğraflı yanıt geldi

Evliliğine annesi ile babasının karşı çıktığı iddialarına "Olur mu öyle şey? Hiç alakası yok. Sivas'ta evlendiğimiz için katılamadılar. Biz İstanbul'da yapmak istemedik nikâhı" diye cevap vermişti.

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’Evlenmesine ailesi karşı çıktı’ denmişti! Tuğçe Tayfur’dan fotoğraflı yanıt geldi

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Tuğçe Tayfur'dan annesi Necla Nazır ve eşi ile paylaşım geldi.

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’Evlenmesine ailesi karşı çıktı’ denmişti! Tuğçe Tayfur’dan fotoğraflı yanıt geldi

Ailesinin katılmadığı nikah töreni sonrası ailesinin rızası olmadığı yönündeki haberleri yalanlayan Tuğçe Tayfur'un yeni eşi, oğlu ve annesi Necla Nazır ile aile pozu...

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’Evlenmesine ailesi karşı çıktı’ denmişti! Tuğçe Tayfur’dan fotoğraflı yanıt geldi

EŞİ İLE GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Sosyal medyada ismini Tuğçe Aydın olarak değiştiren şarkıcı, eşi ile yaptığı paylaşıma eşini etiketleyemediğini çünkü Instagram'ı olmadığını söyledi ve ekledi "Çünkü evli adamın Instagram'ı olmaz".