26 Ağustos 2023, Cumartesi
'Evlenmesine ailesi karşı çıktı' denmişti! Tuğçe Tayfur'dan fotoğraflı yanıt geldi
Tuğçe Tayfur, kısa süre önce birliktelik yaşamaya başladığı Muhammet Aydın ile yıldırım nikahıyla evlendi. Sürpriz nikaha Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın katılmaması, evliliğe karşı oldukları iddiasını gündeme getirdi. Tuğçe Tayfur'dan çıkan haberlere cevap niteliğinde paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 26.08.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 10:51
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