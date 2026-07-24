Ziyankar mahallesinde umutlar tükeniyor! Emir büyük tuzağın içinde

ATV'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, yedinci bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Hasan'ın uçurumdan atlamasının ardından Emir ve arkadaşları büyük bir çaresizlikle mücadele ederken, Naz'ın aldığı kritik karar ve Bayram ile Galip'in yaptığı anlaşma tüm dengeleri değiştiriyor. Gerçeğin peşine düşen Emir ise kendisini hiç beklemediği büyük bir tuzağın içinde buluyor.

ATV'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, yedinci bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

7.BÖLÜM ÖZETİ Hasan'ın uçurumdan atlaması Emir ve arkadaşlarını büyük bir çaresizlik içinde bırakır. Sado ve Mert, Emir'i tehlikenin eşiğinden döndürürken mahallede umutlar giderek tükenir. Naz, Emir'i ayakta tutabilmek için zor bir karar vermek zorunda kalır. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 7. BÖLÜM FRAGMANI: "BEN GÖREMEDİM KARDEŞİMİN KIRGINLIĞINI... "

Alina ve Duru ise gençleri bir an olsun yalnız bırakmaz. Emir'in etrafında kenetlenen dostluğu izleyen Uzay, vicdanı ve yalnızlığıyla yüzleşir. Emir, herkes umudunu yitirmişken Rami'nin de desteği ile harekete geçmeye hazırlanır.

Emir ile Melek arasındaki mesafe büyürken, Naz ile aralarındaki yakınlık giderek derinleşir. Bayram ile Galip'in yaptığı yeni anlaşma tüm dengeleri değiştirecek olayların fitilini ateşler. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DA NAZ'I YIKAN GERÇEK: "BEN EVLATLIK MIYIM?"